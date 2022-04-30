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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de bayram öncesinde trafik yoğunluğu

İHA

Balıkesir'de bayram öncesinde trafik yoğunluğu

Balıkesir'de bayram öncesi trafik yoğunluğu oluştu, bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.
Valilik ışıkları, Balıkesirİzmir yolu üzerinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Zaman zaman ışıklarda bekleyen trafik polislerinin de müdahale ettiği görüldü. 5 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, şehir içinde yoğunluk karşıladı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da öğlen saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı. Öğle saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanan trafik, iş çıkış saatinin gelmesiyle birlikte durma noktasına geldi.

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