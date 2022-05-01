Ayvalık’ta Ramazan Bayramı’nda turistik tesislerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaşacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta Ramazan Bayramı’nda turistik tesislerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaşacak

İHA

Ayvalık’ta Ramazan Bayramı’nda turistik tesislerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaşacak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, turistlerden büyük ilgi görüyor. Ramazan Bayramı için alınan rezervasyonlarla tesislerdeki doluluk yüzde 95'e ulaştı.
İç turizmin önde gelen bölgelerinden "Kuzey Ege'nin İncisi" Ayvalık, sahip olduğu doğal güzelliklerle korona virüs salgını tedbirlerinin hafifletilmesin ardından bayramda büyük ilgi görüyor.
Şeytan Sofrası, plaj ve adaları, koyları, tarihi taş evleri, yemekleri, temiz havası, zeytin yeşili ile mavinin buluştuğu ilçe, bayram tatilinde yüzde 100’e yakın bir doluluk oranını yakalamak üzere. Bayram öncesinde turistik otel ve pansiyonlarda alınan rezervasyonların yüzde 95’e ulaştığı ilçede, bayram üzeri kapıdan gelecek müşterilerle bu oranın yüzde 100’e ulaşması bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ramazan Bayramı öncesinde Ayvalık’a yoğun bir talep olduğunu vurgulayarak, “Özellikle ülkemizin çeşitli kentlerinden bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlarımız büyük ölçüde, Ayvalık’ı tercih etti. Tabi Ayvalık; zeytiniyle, zeytinyağıyla, adalarıyla, deniziyle, hakikaten insanlarımıza hem görsel, hem kültürel, hem mimari birçok keyfi yaşatıyor. Malum, pandemi nedeniyle iki yıldır insanlarımız evlerinden dışarıya pek çıkamadı. Bu sürecin ardından pandemi sona erer ermez Ayvalık’ın tercih edilmesi bizleri son derece memnun etti. Biz bu yaz sezonunda da yine Ayvalık’a tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.
Ayvalık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Melih Çakırca ise, ilçe esnafının en önemli gelirlerini turizmden elde ettiğini ve turistik otellerin tüm ihtiyaçlarını Ayvalık esnafından karşıladıklarını vurgulayarak, Ramazan Bayramı’nda ilçedeki doluluk oranının yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ayvalık’ın turizm alanında ‘Ege’nin incisi, turizmin birincisi’ olduğunu savunan Melih Çakırca, “Ayvalık’ın doğa ve güneş açısından zengin olması, ilçemize gelen turist ve misafir sayımızı arttırıyor. Özellikle bu bayram Ayvalık’ta yüzde 9095 ve çatkapı dediğimiz günübirlik misafirlerimizle birlikte belki de yüzde 100’lük doluluk oranına ulaşacağız. Bu durum bölge esnaf ve sanatkârına da ekonomik anlamda ciddi bir hareketliliği beraberinde getirecektir” dedi.

“Çanakkale 1915 Köprüsü doluluk oranının yükselmesine katkı sağladı”
Çanakkale 1915 Köprüsü’nün hizmete girmesiyle birlikte Trakya bölgesi ve İstanbul’un Avrupa yakasından gelen vatandaşların Ayvalık’a çok ciddi katkılar sağladığını savunan Başkan Çakırca, "Mesela daha önce Edirne’den Ayvalık’a tatil için gelmeyi düşünen bir misafirimiz gerek zaman kaybı, gerek akaryakıt harcaması, gerekse de kilometre uzunluğu açısından ilçemizi tercih etmiyordu. Köprünün hizmete girmesiyle birlikte, Trakya ve İstanbul’un Avrupa yakasındaki Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bahçelievler gibi büyük ilçelerden Çanakkale 1915 Köprüsü’nü kullanarak Trakya üzerinden daha kısa süre içerisinde Ayvalık’a ulaşıyorlar. Tabi ki bu durum, bölge için ciddi bir ekonomik canlılığı sağlıyor. Bu yüzden de bizler köprünün hizmete girmesinin ardından bu yıl bölgemize daha çok ve daha kalabalık turistin gelmesini bekliyoruz. Çünkü, Edirne’den gelip, İstanbul içinden geçerek, Bursa güzergahı üzerinden Kuzey Ege’ye gelmek isteyen yerli ve yabancı turistler Edirneİstanbul arasında 4 saat, BursaAyvalık arasında 4 saat olmak üzere toplamda 8 saatte ulaşabiliyorlardır. Ama şimdi Çanakkale 1915 Köprüsü’nü kullanarak, EdirneTekirdağ üzerinden veya İstanbul’un Avrupa yakasından bölgeye gelecek turistler sadece 3 saat içerisinde bölgemize ve Ayvalık’a ulaşmış oluyorlar. Hatta istenilse, bu güzergahtan 3 saatte Ayvalık’a gelen bir misafirimiz, ilçemizde yemeğini yedikten sonra 3 saat sonra yaşadığı kente dönebilecek imkana kavuştu" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

37 yıldır bayrak ve flama biriktiriyor
YEREL HABERLER 37 yıldır bayrak ve flama biriktiriyor
Bandırma Belediye Başkanı iftarda kırsal mahalle halkıyla buluştu
YEREL HABERLER Bandırma Belediye Başkanı iftarda kırsal mahalle ...
Bandırma Belediyesi ramazan etkinlikleri " Sıra Gecesi" ile sona erdi
YEREL HABERLER Bandırma Belediyesi ramazan etkinlikleri " Sıra ...
AK Parti 'Gönül Sofrasında' buluştu AK Parti'ye yeni katılan İsmail Ok, partililerle iftarda bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti 'Gönül Sofrasında' buluştu AK Parti'ye yeni ...
Balıkesir'de 52 şahsa 'Huzur' operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 52 şahsa 'Huzur' operasyonu
Erdek’te bayram bereketi yaşanacak
YEREL HABERLER Erdek’te bayram bereketi yaşanacak
Balıkesir'de bayram öncesinde trafik yoğunluğu
YEREL HABERLER Balıkesir'de bayram öncesinde trafik yoğunluğu
Bandırma'da üç gün fırtınanın etkili olması bekleniyor
YEREL HABERLER Bandırma'da üç gün fırtınanın etkili olması ...
Burhaniye’ de gaziler ve gazi ailelerine iftar yemeği
YEREL HABERLER Burhaniye’ de gaziler ve gazi ailelerine iftar yemeği
Kaymakam Hasan Yaman bayram trafiğini denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Hasan Yaman bayram trafiğini denetledi
Türk turistlerden Yunan adalarına bayram yoğunluğu
YEREL HABERLER Türk turistlerden Yunan adalarına bayram yoğunluğu
Sındırgılı Galatasaraylılardan kapı kapı iftar yemeği
YEREL HABERLER Sındırgılı Galatasaraylılardan kapı kapı iftar yemeği
Sındırgı kitap fuarında Kahraman Tazeoğlu ilgi gördü
YEREL HABERLER Sındırgı kitap fuarında Kahraman Tazeoğlu ilgi gördü
Burhaniye Kaymakamı trafik denetimine katıldı
YEREL HABERLER Burhaniye Kaymakamı trafik denetimine katıldı
MHP'den ihtiyaç sahiplerine yardım ve bayram şekeri
YEREL HABERLER MHP'den ihtiyaç sahiplerine yardım ve bayram şekeri
Ayvalık’ta cadde ve sokaklar hurda araçlardan temizleniyor
YEREL HABERLER Ayvalık’ta cadde ve sokaklar hurda araçlardan ...
Kazdağları’nın eteklerinde enginar hasadı başladı
YEREL HABERLER Kazdağları’nın eteklerinde enginar hasadı başladı
Balıkesir'de bayram yağışlı geçecek
YEREL HABERLER Balıkesir'de bayram yağışlı geçecek
Tatil bölgelerinde trafik yoğunluğu başladı Trafikte yoğunluk başladı; Vali Şıldak trafik denetlemesine katıldı
YEREL HABERLER Tatil bölgelerinde trafik yoğunluğu başladı Trafikte ...
Ayvalık Belediyesi’nden 1500 kişilik dev iftar
YEREL HABERLER Ayvalık Belediyesi’nden 1500 kişilik dev iftar
Büyükşehir, Başçeşme Mezarlığı’nı maneviyatına yakışır hale getirdi Büyükşehir, Başçeşme Mezarlığı’nı bayrama yetiştirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir, Başçeşme Mezarlığı’nı maneviyatına ...
Hülya Avşar yeni şarkısı “Sen Aşk Mısın” hakkında ilk defa konuştu
YEREL HABERLER Hülya Avşar yeni şarkısı “Sen Aşk Mısın” hakkında ilk ...
BAÜN'de Yeni yurt projeleri hızla ilerliyor
YEREL HABERLER BAÜN'de Yeni yurt projeleri hızla ilerliyor
Mini Voleybol Bahar Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Mini Voleybol Bahar Turnuvası sona erdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.