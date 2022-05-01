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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası Anadolu Zeytinyağı Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

İHA

Uluslararası Anadolu Zeytinyağı Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde düzenlenen Uluslararası Anadolu Zeytinyağı Yarışması’nda (Anatolian I00C) dereceye giren markalara ödülleri verildi.
Türkiye’de tek uluslararası zeytinyağı yarışması özelliği taşıyan ve bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada İtalya, Yunanistan, İsrail, Tunus, Portekiz, Hırvatistan, Arjantin, Suudi Arabistan, Almanya, Slovenya ve İspanya’dan 322 zeytinyağı numunesi değerlendirildi. Gold, Silver, Best In Class, Best Of Country ve Mezopotamya ödülleri olarak toplamda 300 zeytinyağı numunesinin ödüllendirildiği yarışmada, Türk firmaları ise 116 ödül aldı. Akkızhan Otel’de Ayvalık Belediyesi’ne bağlı Zeytin Çekirdekleri Korosu’nun verdiği konserle başlayan ödül töreninde Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, ünlü sunucu ve Türk Halk Müziği sanatçısı Turgay Başyayla, daire amirleri, Edremit Körfezi ilçelerinin kaymakam ve belediye başkanları ile zeytin sektörünün temsilcileri hazır bulundu.
Yarışmaya ev sahipliği yapan üretici ve tadımcı Mehmet Özgü Manisalı, “Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu programın yapılmasında bize yardımcı olan Balıkesir Valisine, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine, CMK çalışanlarına ve bu programda yer alan tüm jüri üyelerine çok minnettarız” dedi.
Yarışma koordinatörü Birsen Can Pehlivan da, “Bu sene Anatolian I00C yarışmasının ikincisini düzenledik. Zeytinyağı kalite yarışmasından bahsediyorum, bu anlamda uluslararası olması nedeniyle çok öneli bir yarışma. Yaklaşık 15 ülkeden 300 civarında numunemiz var. Birçok ülkeden de jüri üyeleriyle, bu iş alanında uzman insanlarla bu işi tamamladık. Bugün de ödül törenini tamamlamış oluyoruz. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Gömeçli zeytinyağı üreticisi, tadımcı ve ev sahibi Mehmet Özgü Manisalı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Balıkesir Valisi Hasan Şıldak yaptıkları konuşmalarla bölgede üretilen zeytin ve zeytinyağlarının kalitesine ve bölge ekonomisi için var olan önemlerine işaret ederken, yarışmacılara ve törene katılanlara teşekkür ettiler.

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