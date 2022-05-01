Bandırma’da bayram arefesi yoğunluğu Bandırma’da bayram telaşı başladı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

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Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte, alışveriş telaşı hız kazandı. Vatandaşlar bayramlık alışveriş için şehir merkezinde bulunan işletmelerde yoğun oluşturmaya başladı. Alışverişlerini son zamana bırakmayan vatandaşlar hazırlıklarını sürdürüyor. Özellikle marketler, şeker ve çikolata satılan işyerleri, tekstil ve kolonyacılarda yoğunluk yaşanıyor.

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