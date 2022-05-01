Havran’da kaliteli iletişim için altyapı çalışmaları hızlandırıldı

Balıkesir’in kırsal mahallerinde de iletişimin kalitesinin artırılması için alt yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Havran Belediye Başkan Emin Ersoy çalışmaları yakından takip ediyor.

Belediye Başkanı Emin Ersoy Havran Taşarası, Karaoglanlar ve Karalar Kırsal mahallerinde ve yakın bölgelerinde yaşanan telefon ve internet iletişim sorunlarının giderilmesi için yapılan enerji nakil hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı. Başkan Ersoy ilçenin her köşesinin hak ettiği hizmeti alması için aralıksız çalıştıklarını ifade etti.

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