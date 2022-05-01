Gömeç’te Türk Sanat Müziği Konseri

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Balıkesir’in Gömeç ilçesinde Türk Sanat Müziği konseri büyük ilgi gördü.

Gömeç Kültür ve Sanat Topluluğu Nuri Bozyel Kültür Merkezinde Türk Sanat Müziği konseri düzenledi. Türk Sanat Müziğinin sevilen eserlerinin seslendirildiği konsere Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ahmet Ercan, belediye meclis üyeleri ve sanatseverler katıldı.

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