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Balıkesir'de pazarda arefe günü yoğunluğu yaşandı. Ramazan Bayramı arefesinde alışveriş için dışarı çıkan vatandaşlar pazara akın etti.

Balıkesir'de Ramazan Bayramı için öncelikle giyim ve diğer ihtiyaç alışverişine çıkan vatandaşlar pazarda yoğunluk oluşturdu. Kıyafet almak isteyen vatandaşlar kıyafet reyonlarına akın ederken, yemeklik sebze almak için tezgah başlarında yoğunluk yaşanıyor. Bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar arefe gününde pazarları doldururken çocuklarda da bayram heyecanı yaşadı.

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