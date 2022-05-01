Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 2

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Spor Toto 1. Lig’in 35. hafta maçında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 20 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

20. dakikada Bandırmaspor gole çok yaklaştı. Beykan’ın sol kanattan yaptığı ortayla ceza alanı içinde topla buluşan Landel’in vuruşu kaleciden döndü. Pozisyonun devamında defansa çarpan top kornere çıktı.

59. dakikada ceza sahasında Ankara Keçiörengücü sporcu Ogün Bayrak’ın Eze’ye attığı pası ile sol ayağının içiyle topu ağlarla buluşturdu. 01

70. dakika ceza sahasında Taşkın Çalış’ın pasıyla topla buluşan Eze'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 02



Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Can Cengiz xx, Erkan Akbulut xx, Mehmet Şengül xx, Fatih Tokail xx

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Cüneyt Köz xx, Lokman Gör xx, Alpay Koldaş xx (Hüseyin Eşkol dk. 89 ?), Mehmet Özcan xx, Landel xx, Akabuze xx (Kerim Avcı dk. 70 x), Caner Cavlun xx, Abdullah Balıkçı xx (Jacob Adeede dk. 81 ?), Süleyman Luş xx, Beykan Şimşek xx

Yedekler: Hüseyin Koç, Dos Santos, Aygün Özışıkyıldız, Berke Görgün

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Muharrem Cinan xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Taşkın Çalış xx (Ali Yavuz Kol dk. 77 x), Aykut Çeviker xx, Ogün Bayrak xx, Ozudimma xx (Uğur Utlu dk. 77 x), Adamu xx (Yaw Ackah dk. 77 x), Taha Batuhan Yayıkçı xx, İbrahim Olawoyin xx, Emeka Friday Eze xxx (Manaj dk. 89 x)

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Hamza Gür, Fatih Selimhan Solmaz, Ekrem Reşmen

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Friday Eze (dk. 59 ve 70) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Ogün Bayrak, Muharrem Cinan, Uğur Kutlu (Ankara Keçiörengücü)

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