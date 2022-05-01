Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-2

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Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)-

STAT: Bandırma 17 Eylül

HAKEMLER: Can Cengiz, Erkan Akbulut, Mehmet Şengül

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR: Gökhan Değirmenci, Cüneyt Köz, Lokman Gör, Alpay Koldaş (Dk.89 Hüseyin Eşkol), Mehmet Özcan, Landel, Akabueze (Dk.72 Kerim Avcı), Caner Cavlun, Abdullah Balıkçı (Dk.82 Adeede), Süleyman Luş, Beykan Şimşek

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mehmet Tayfun Dingil, Taşkın Çalış (Dk.78 Ackah), Aykut Çeviker, Ogün Bayrak, Uzodimma (Dk.78 Uğur Utlu), Adamu (Dk.78 Ali Yavuz Kol), Taha Batuhan Yayıkcı (Dk.45+1 Erkam Reşmen), Olawoyin, Eze (Dk.89 Manaj)

GOLLER: Dk.59-71 Eze (Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Dk. 34 Ogün Bayrak, Dk. 90+1 Muharrem Cinan, Dk. 90+1 Uğur Kutlu (Ankara Keçiörengücü)

Spor Toto 1 Lig'in 35'inci haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü´ne 2-0 yenildi.

20´nci dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor gole çok yaklaştı. Beykan´ın sol kanattan yaptığı ortayla ceza alanı içinde topla buluşan Landel´in vuruşu kaleciden döndü. Pozisyonun devamında defansa çarpan top kornere çıktı.

42´nci dakikada Akabueze´nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanından seken top ceza alanı uzak köşesinde bulunan Cüneyt´in önünde kaldı. Cüneyt´in vuruşu kaleciden döndü. Pozisyonun devamından defanstan çıkarak hücuma desteğe giden Lokman Gör, topa dokunamadı. Royal Hastanesi Bandırmaspor önemli bir gol pozisyonunu gole çeviremedi. Karşılamanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

49´uncu dakikada Ankara Keçiörengücü gole çok yaklaştı. Ceza alanı içinde Royal Hastanesi Bandırmaspor defansının ters vuruşunda top Uzadimma´nın önünde kaldı. Uzadimma´nın vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

59´uncu dakikada Anakara Keçiörengücü mücadelede öne geçti. Ogün´ün pasında ceza alanı hemen dışında topla buluşan Eze sol ayağının içiyle topu kalecinin uzanamayacağı sağ köşeye gönderdi. Eze karşılaşmanın ilk golünü kaydederek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

62´nci dakikada Royal Hastanesi Bandırmaspor´da Abdullah´ın sağ kanattan ortasında ceza alanı içine gelen topa kayarak vuran Landel´in vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

71´inci dakikada Eze tekrar sahneye çıkarak farkı ikiye çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Eze kaleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi. 2-0.

Mücadele Ankara Keçiörengücü´nün 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.(DHA)

DHA-Spor Türkiye-Balıkesir / Bandırma Tufan DALGIÇ

2022-05-01 21:12:17



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