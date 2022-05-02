Balıkesir, Zağnos Paşa'da bayramlaştı

Balıkesirliler, tarihi Zağnos Paşa Cami'nde bayram namazı kıldı, ardından il protokolü ile bayramlaştı.

Balıkesir'de bayramlaşma töreni, bayram namazının ardından Zağnos Paşa Cami'nde yapıldı. Törene Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Fikret Şahin, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan katıldı. Bayram namazına Balıkesirliler büyük ilgi gösterirken, camiye sığmayan cemaat bahçede de saf tuttu. Namazın ardından il protokolü cami içinde vatandaşlarla bayramlaştı. Tören sonrasında Zağnos Paşa türbesinin önünde dualar okundu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada emniyet kemerine vurgu yaptı. Vali Şıldak, "Zağnos Paşa Cami'mizde, hep birlikte vatandaşlarımızla, milletvekillerimizle, bütün kamu kurumlarımızın yöneticileriyle birlikte bayram namazını kılıp hep beraber bayramlaştık. Vatandaşlarımıza huzur içinde, sağlık içinde güzel bir bayram diliyoruz. Balıkesir huzur şehri, güven şehri. Tüm vatandaşlarımız bu bayramda da inşallah bunu yaşayacaklar. Trafik kurallarına dikkat diyoruz. Bayramda seyir halinde olacak bütün vatandaşlarımıza özellikle emniyet kemeri takmalarını, cep telefonu kullanılmaması konularında tekrar uyarılarımızı yineliyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise, "Başı rahmet ortası mağfiret sonu da günahlardan kurtuluş olan Ramazan ayını hep beraber bitirdik. Şimdi de bayram namazını kıldık. Tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Biz en çocukların belediyesiyiz diyoruz. Ramazan Bayramı da, Şeker Bayramı da diyoruz. Evet ibadetlerimizi yaptık, sabah namazımızı kıldık. En çok çocukları sevindirme zamanı. Belediyemizin çeşitli etkinlikleri var çocuklarımız için. Herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi camiye gelenlere simit ve çay ikramında bulundu.

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