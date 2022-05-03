Balıkesir'de huzur' operasyonu

Balıkesir'de Ramazan bayramında polis ve jandarma ekipleri il genelinde Huzur operasyonlarına devam etti. Polis ekipleri çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheliyi gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Erdek ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 16 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 16 fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 15 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, Ramazan Bayramında trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla "Radarla Hız Denetimi" faaliyeti icra ettiler. Yapılan denetimler sonucunda 430 araç kontrol edilirken, 41 araca 20 bin 734 lira idari para cezası uygulandı.

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