Önce direkte mahsur kaldı, sonra inmemek için direndi

Balıkesir’de elektrik direğine tırmanan kedi, geri inemeyince köyde adeta seferberlik başladı. Vatandaşların cep telefonu ile kaydettiği o anlar ise renkli görüntülere sahne oldu.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde elektrik direğine tırmanan bir kedi geri inemeyince mahsur kaldı. Minik kedinin yardım seslerini duyan vatandaşlar, durumu UEDAŞ ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler önce bölgede enerji güvenliği sağladı ardından sepetli araçla mahsur kalan kediyi kurtarmaya çalışırken, korkan minik kedi direkten ayrılmamak için direndi. Renkli görüntülere sahne olan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.