Engelliler Haftası etkinlikleri başlıyor

Balıkesir Kent Konseyi Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi, 1016 Mayıs Engelliler Haftası’nda; engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımının sağlanması, toplumda duyarlılığın ve farkındalığın artırılması amacıyla birçok etkinlik düzenleyecek.

Balıkesir Kent Konseyi Engelsiz Şehir Balıkesir Meclisi, 1016 Mayıs Engelliler Haftası’nda çok sayıda etkinlik düzenleyecek. Toplumda duyarlılığın ve farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenecek olan etkinliklerde Balıkesir; bisiklet turu, tiyatro gösterisi ve gösteri maçı gibi birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak. Engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımlarının sağlanmasını hedefleyen 1016 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri 6 Mayıs Cuma günü saat 17.00’de Değirmenboğazı’nda “Glutensiz Yaşam Turu Farkındalık Etkinliği” ile başlayıp saat 18.00’de Milli Kuvvetler Caddesi’nde “Glutensiz Yaşama Pedal Çevir Turu” ile devam edecek.

Protokol ile gösteri maçı yapılacak

12 Mayıs Perşembe günü saat 16.00’da Alparslan Türkeş Spor Salonu’nda Balıkesir protokolü, Balıkesir Engelli Basketbol Takımı ile gösteri maçına çıkacak. 13 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de ise Salih Tozan Kültür Merkezi’nde Engelsiz Düşler Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenecek olan “Hayata Dair Hikâyeler II” adlı tiyatro oyunuyla seyirciyle buluşacak. 15 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da da Konakpınar Altıeylül Belediyesi Tesislerinde Engelsiz Şehir Balıkesir Buluşması gerçekleştirilecek.

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