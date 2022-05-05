Bandırma'da gün batımı, görenleri hayran bıraktı

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Balıkesir'in Bandırma İlçesinde gün batımının gökyüzünü kızıla boyaması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bandırma'da güneşin masallara konu olan hali görenleri büyüledi. İlçenin sahilinde gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzü görsel bir şölen oluşturdu. Gün batımının kartpostallık görüntüsü izleyenleri mest etti. Sahilde gezen vatandaşlar gün batımında oluşan muhteşem görüntüleri cep telefonu ile kaydettiler.

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