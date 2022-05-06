Ayvalık’ta sahiller turizm sezonuna hazırlanıyor

Turizm alanında sadece ülkemizin değil dünyanın cazibe merkezi durumundaki Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sahiller yaklaşan turizm sezonuna hazırlanıyor.

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sezona hazırlık çalışmalarına hız kazandıran Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ayvalıklıların ve tatile gelecek olan konukların yoğun olarak kullanmaya başladığı sahilleri dip bucak temizliyor.

Ekipler Sarımsaklı, Cunda (Alibey) Adası, Altınova ve kent genelindeki tüm sahil ve kıyılarda detaylı temizlik gerçekleştiriliyor. Çalışmaların, sezon boyunca aralıksız sürdürüleceği öğrenildi.

Pandemi yasaklarının iyice gevşetilmesinin ardından, bereketli bir sezon bekleyen Ayvalık Belediyesi İşletme ve İştirakleri arasında yer alan; Altınova, Paşalimanı, Duba, Cunda Arka ve Kapri plajlarında da sezona hazırlık çalışmaları başlatılıyor.

Ayvalık Belediyesi de kente gelecek olan yerli ve yabancı konukları hijyenik, güvenli ve pırıl pırıl ortamlarda karşılamaya hazırlanıyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in, “sezona hazırlanın” talimatıyla başlayan çalışmalar hız kesmeden aralıksız sürdürülüyor. Öncelikle yaz sezonu boyunca turistlerin uğrak yerleri arasında bulunan plajlar tepeden tırnağa elden geçiriliyor. En ufak bir çöp kırıntısını dahi gözden kaçırmayan Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler müdürlükleri ekipleri canla başla çalışarak plajları güvenli bir tatil için hazırlıyor.

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