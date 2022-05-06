Ayvalık’ta 38 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 38 göçmen Sahil Güvenlik botları tarafından durdurularak, yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde bir lastik botla Ayvalık açıklarından Midilli’ye doğru giden göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik botları, hemen harekete geçerek lastik botu durdurdu ve 38 göçmeni ele geçirdi.

Cunda Adasındaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

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