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Balıkesir'de jandarmadan radarlı hız kontrolü 4 bin 411 araca 66 bin 793 TL ceza kesildi

İHA

Balıkesir'de jandarmadan radarlı hız kontrolü 4 bin 411 araca 66 bin 793 TL ceza kesildi

Balıkesir'de Jandarma Trafik Timleri Ramazan Bayramı boyunca ana ve tali yollarda yaptıkları hız denetimlerinde toplam 4 bin 411 aracı kontrol ederken, 118 aracı trafikten men ederek, kurallara uymayan sürücülere 66 bin 793 TL idari para cezası uyguladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, Ramazan Bayramı boyunca alınan trafik tedbirleri ile trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla "Radarlı Hız Denetimi" yapıldı.
Yapılan denetimler sonucunda 4 bin 411 araç kontrol edilmiş, 118 araca 66 bin 793 TL idari para cezası uygulandı ve 5 araç trafikten men edilirken, 4 sürücünün belgesine el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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