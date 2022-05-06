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Ayvalık’ta yanan ormanlık alanlarda yeşil yeniden hayat buluyor OGM’nin çalışmaları meyvelerini vermeye başladı

İHA

Ayvalık’ta yanan ormanlık alanlarda yeşil yeniden hayat buluyor OGM’nin çalışmaları meyvelerini vermeye başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından gerçekleştirilen çalışmaların ardından orman yangınlarında alevlerin yok ettiği alanların yeniden yeşillenmeye başlaması memnuniyetle karşılanıyor.
OGM’nin Muğla, Kütahya, İzmir, Denizli, Çanakkale, Antalya ve Balıkesir genelinde çıkan yangınlar sonucunda küle dönen bu alanlarda gerçekleştirdiği çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Yangınlarda alevlerin yutup, küle döndüğü alanlarda sürdürülen hummalı çalışmaların ardından küle dönen alanlarda filizlenen ağaçlar ve yeniden canlanmaya başlayan toprak yüzleri güldürüyor.
Son yıllarda çıkan orman yangınlarından en çok zarar gören tatil beldelerinden biri olan Ayvalık’ta da OGM’nin sürdürdüğü çalışmaların ardından Türkiye’nin en büyük yü ölçekli doğal sit alanı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içindeki yok olan ağaçların yerine yenileri yükselmeye başladı.
Pek çok bölgenin tohumlama yöntemiyle doğanın kendi haline bırakılarak gerçekleştirilen çalışmaların bir bölümü de yanan ormanlık alanlarda ağaç fidelerinin dikilmesiyle sürdürülüyor.
Yöre halkı memnun
Yapılan çalışmaları olumlu bulan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise takdirle karşıladıkları yeşillendirme çalışmalarının yanı sıra meydana gelebilecek yeni orman yangınlarının da önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekti.
İklim değişiklikleriyle birlikte orman yangınlarının ülke genelinde çok daha sık yaşanır hale geldiğine işaret eden Başkan Ergin, “Geçmiş yıllarda iklim değişiklikleri sonucunda daha sık çıkan orman yangınları adeta yüreklerimizi yaktı. Özellikle de geçtiğimiz yaz aylarında ülke genelinde, evvelki yaz da Ayvalık’ta çok sık orman yangınlarına maruz kaldık. Bu yangınlarla birlikte ormanlarımız ciddi anlamda tükenmeye başladı. Ormanlarımızı korumak ve yeni orman alanları oluşturmak adına biz de Ayvalık’ta gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Geçmiş yıllarda Ayvalık’ta yaşanılan yangınlar sonrasında özellikle belli alanların imara açılabilmesine ilişkin endişelerde yaşıyorduk. Ama çok şükür bu olmadı. Bunun yanı sıra bizim tezimiz olan yanan alanların kendi haline bırakılması ve kendi doğasıyla o alanların yeniden yeşillenmesini öngörüyorduk.” dedi.
"Vatandaşlar bilinçli olmak zorunda"
Orman yangınlarından önce, ormanlık alanların korunması gerektiğine işaret eden Başkan Ergin, “Bugün bir ağacın yetişmesi nerededeyse bir insanın ömrü kadar uzun zaman alıyor. Biz de Ayvalık Belediyesi olarak bu konuda hassas davranılmasını istiyoruz. Ama bu konuda halkımızın bilinçli olması gerekiyor. Bu alanları kullanırken vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmesi gerekiyor. Bu anlamda da ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, piknikçilerin çöplerini ortada bırakmaması çok önemli. Biliyorsunuz özellikle cam şişeler orman yangınlarını oluşumunda en önemli etkenlerden biridir. Biz belediye olarak ormanlık alanlarda çoğunlukla gerekli temizlik çalışmalarını yapıyoruz ama maalesef insanlarımız bu alanları kullanırken hor kullanıyor.” ifadelerini kullandı.
“Ayvalık'ta deniz itfaiyesi şart"
Ayvalık’ta iki yıl önce çıkan orman yangının elektrik enerjisi hatlarında oluşan alevler sonucu çıkmasından kaynaklandığını hatırlatan Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bu yangının ardından elektrik hatlarının yer altına alınmasına yönelik bizim taleplerimiz olmuştu. Ancak halen daha bu konuyla ilgili bir gelişme yok.” dedi.
Orman yangınları konusunda sık sık gündeme getirdikleri deniz itfaiyesi eksikliğine de değinen Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda bulunan 22 adamızda çıkabilecek orman yangınlarının yanı sıra Balıkesir’in Edremit Körfezi ve diğer sahillerinde mutlaka deniz itfaiyelerinin olması gerekiyor. Bunun yanı sıra turizm dönemlerinde gezi teknelerinde de çıkabilecek yangınlara da müdahale edilebilmesi için deniz itfaiyesi şarttır. Bu yönde bizim de belediye olarak gerek Büyükşehir gerekse de valilik nezdinde taleplerimiz oldu. Bu taleplerimizi sık sık da dile getiriyoruz. İnşallah bu eksiklik bir an önce giderilir” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ülke genelinde sürdürdüğü yanan ormanlık alanlarda süren rehabilitasyon çalışmalarını önemsediklerini vurgulayan Başkan Ergin, “Bu yönde yapılan çalışmalar tabiî ki çok önemlidir. Biz iki yıl önce Ayvalık’ta çıkan orman yangınının ardından Kent Konseyi başkanımızın da öncülüğünde ilçemizdeki tüm STK’lar ve vatandaşlarla bir araya geldik. Bu toplantılarda çıkan sonuç; yanan orman alanlarının çoğunluğunun kendi haline bırakılarak doğa yollardan yeşillenmenin sağlanmasıydı. Bu düşüncemiz Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da onay gördü. Alanların büyük bir kısmı kendi haline bırakıldı. Tabi bazı alanlar da ise müdahaleler ve yeni ağaç dikimlerinin yapılması gerekiyordu. Bakanlık bünyesindeki kurumlar ve ekipler bu alanlarda da ağaçlandırma çalışmaları yaptı. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada orman yangınları sonucunda yok olan ağaçların yerlerinde yeniden filizler çıkmaya başladı. Tabi biz bir yandan da Ayvalık Belediyesi olarak, ilçemiz genelinde ağaçlandırma çalışmaları da yapıyoruz. Bunun yanı sıra da okullardaki öğrencilerimizin de katılımlarıyla yaptığımız bu çalışmalarda çocuklarımıza ağaç ve orman sevgisini de vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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