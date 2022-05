Özel çocuklar Kazdağları’nda buluşacak

Balıkesir’in Edremit ilçesinde otizmli ve down sendromlu çocuklar 2 günlük kampta bir araya gelecek.

Edremit ilçesinde otizmli ve down sendromlu çocuklar için iki günlük kamp çalışmasını organize eden Avukat Gülnur Tutumoğlu, “Kazdağları’nda otizimli ve down sendromlu çocukları iki günlük bir kampta bir araya getireceğiz. İki gün boyunca bir velisi ile gelecekler. İki gün boyunca konaklayacaklar. Çeşitli aktiviteler olacak. Sanatçılar gelecek ve çeşitli aktiviteler yapılacak. Bu konuda uzman hocalarımız ile birlikte eğitsel faaliyetler gerçekleştirilecek” dedi.

Tutumoğlu, Edremit Belediyesi'ne de projeye verdikleri destek için teşekkür etti. Projenin ilk adımında körfez bölgesinde yaşayan özel çocuklar bir araya gelecek.

