Bandırma Belediye Başkanı, Koçyiğit’i unutmadı

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Belediye Başkanı Tolga Tosun, 6 Mayıs 2019 Yılında vefat eden eski İl Genel Meclis Üyesi İsmet Koçyiğit 'in kabrini ziyaret ederek dua etti.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, eski İl Genel Meclis Üyesi İsmet Koçyiğit’i vefatının 3. Yılında unutmadı. Merhum Koçyiğit’in kababrini ziyaret eden Başkan Tosun, " Bölgemizde çiftçinin sesi olan, çiftçinin hakkını her platformda savunan, Cumhuriyet Halk Partimize sayısız hizmetleri olmuş, Büyükşehir öncesi İl Genel Meclis Üyeliği görevlerinde bulunmuş İsmet Koçyiğit abimizi mezarı başında anarak dualarımızı ettik. Aksakal mahallemizde çiftçilik yapan bölgemizde herkesçe tanınan köylünün, çiftçinin sesi olan İsmet Koçyiğit abimizin bölgemize hizmetlerini unutmayacağız.. İsmet abimizi saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Mekanı cennet olsun "diye konuştu.

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