Bigadiç'de Et ve Süt Festivali başladı Festival korteji dron ile görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bigadiç'de Et ve Süt Festivali başladı Festival korteji dron ile görüntülendi

İHA

Bigadiç'de Et ve Süt Festivali başladı Festival korteji dron ile görüntülendi

Balıkesir'de 6. Bigadiç Et ve Süt Festivali, yapılan kortej yürüyüşü ile başladı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen Et ve Süt Festivali, 68 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Festival yapılan kortej yürüyüşü ile başladı. Park Otel önünden başlayan yürüyüşe eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Bigadiç Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Belgin Gökçe Uygur, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Atlar eşliğinde öğrencilerin açtığı dev Türk bayrağı ile gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, Yüzüncü Yıl Parkı önünde son buldu. 4 Eylül Okulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi sonrası açılış konuşması yapan Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Hıdırellez'in başlangıcında böyle bir organizasyon yaptıklarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Avcu, festivali yıllarca sürdürmek istediklerini ve yapılan uzun araştırmalar sonucu çeşitli mübadele ve savaşlarda canlarını feda eden tespit ettikleri 350 şehit için yaptırdıkları Şehitler Anıtı'nı festivalde açacaklarını söyledi.

"Et ve süt konusunda Bigadiç'in ovaları ve hayvanları öne çıkar"
Programda konuşan Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de Bigadiç'in ev ve süt konusunda ovaları ve hayvanlarıyla her zaman öne çıktığını söyledi. Canbey, "Şehrimize katma değer katan ve sürekli üreten bir şehir olarak tanıyoruz biz Bigadiç'i. Açılışını yapacağımız Şehitler Anıtı çalışması için de Belediye Başkanımız İsmail Avcu ve emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Üretim ve köklerimize dönüş seferberliğine ihtiyacımız var"
Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişliği Bakanı İdris Güllüce, ülke olarak iki önemli seferberliğe ihtiyacımız olduğunu söyledi. Bunlardan birisinin üretim seferberliği olduğunu belirten Güllüce, diğerinin ise köklerimize dönüş seferberliği olduğunu söyledi. Güllüce, "Bana göre bu festivalde her ikisi de var. Hem et ve süt üretimiyle ilgili bir festival, bir de köklerimizi sahiplenmek. Bize bu vatanı bırakan şehitlerimizin Allah mekanlarını cennet etsin. Biz asırlarca gidenin dönmediği, ağıtlar yakıldığı, gitti de dönmedi diye türkülerin söylendiği ülkenin çocuklarıyız. Bin yıl bu vatanı vatan edebilmek ancak o şehitlerimizin kanlarının ruhumuza verdiği aşkla olmuştur. O yüzden şehitlerimize yaptığı bu hizmet ve festivalden dolayı başkanımızı tebrik ediyorum" dedi.
Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, festival isminin gelecek yıl şenliğe çevrilmesini istedi. Konuşmasında yapılan Şehitlik Anıtı'nın önemine dikkat çeken Çiçek, "Tarihi bilmek şehitleri, gazileri bilmektir, onların mirasına sahip çıkmaktır. Her vesile ile bilmeliyiz ki bu coğrafya şehitlerimizin kanı ile bedeli ödenmiş bir coğrafyadır. Arabistan toprağını kazarsınız 3510 metre altından petrol çıkar. Filanca ülkenin toprağını kazarsınız altından doğalgaz çıkar, altın madeni çıkar, kömür madeni çıkar Anadolu coğrafyasını iki metre kazın her metrekaresinden bir şehit kemiği çıkar. Onun için bunun idraki içinde olmalıyız, bunu iyi anlamalı, iyi bilmeliyiz. Gençlerin bilmesi, bizim öğretmemiz gerekir. Bunları gençlerimize anlatamazsak, bu festivaller vesilesiyle gençlerimize bu hatırlatmaları yapamazsak honki ponki nesli ile bir yere varamayız" dedi.
Kortej dron ile de görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bandırma Belediye Başkanı, Koçyiğit’i unutmadı
YEREL HABERLER Bandırma Belediye Başkanı, Koçyiğit’i unutmadı
Özel çocuklar Kazdağları’nda buluşacak
YEREL HABERLER Özel çocuklar Kazdağları’nda buluşacak
Balıkesir Büyükşehir suya yatırımlarını sürdürüyor BASKİ, şehrin dört bir yanında çalışıyor
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir suya yatırımlarını ...
Burhaniye’de AK Parti İlçe Başkanlığının kapısı her zaman açık
YEREL HABERLER Burhaniye’de AK Parti İlçe Başkanlığının kapısı her ...
Balıkesir'de 103 şahsa huzur operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de 103 şahsa huzur operasyonu
Ayvalık’ta yanan ormanlık alanlarda yeşil yeniden hayat buluyor OGM’nin çalışmaları meyvelerini vermeye başladı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta yanan ormanlık alanlarda yeşil yeniden ...
Müsilajdan sevindirici haber Marmara'nın dibindeki süngerler canlanmaya başladı
YEREL HABERLER Müsilajdan sevindirici haber Marmara'nın dibindeki ...
Balıkesir'de jandarmadan radarlı hız kontrolü 4 bin 411 araca 66 bin 793 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarmadan radarlı hız kontrolü 4 bin ...
Balıkesir'de polisten 147 şahsa gözaltı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten 147 şahsa gözaltı
Dursunbey'de 800 bin TL'lik kablo hırsızlığı
YEREL HABERLER Dursunbey'de 800 bin TL'lik kablo hırsızlığı
Balıkesir’de Hıdırellez coşkusu yaşandı
YEREL HABERLER Balıkesir’de Hıdırellez coşkusu yaşandı
Ayvalık’ta 38 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 38 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık’ta sahiller turizm sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER Ayvalık’ta sahiller turizm sezonuna hazırlanıyor
Bandırma'da gün batımı, görenleri hayran bıraktı
YEREL HABERLER Bandırma'da gün batımı, görenleri hayran bıraktı
Motosiklet minibüsle çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet minibüsle çarpıştı: 1 yaralı
Vatandaşlar intihar girişimini film gibi izledi
YEREL HABERLER Vatandaşlar intihar girişimini film gibi izledi
Engelliler Haftası etkinlikleri başlıyor
YEREL HABERLER Engelliler Haftası etkinlikleri başlıyor
Altıeylül spor turnuvalarına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Altıeylül spor turnuvalarına hazırlanıyor
Burhaniye’de Adramytteion’dan Astyra’ ya Kültürel Miras Bisiklet Turu
YEREL HABERLER Burhaniye’de Adramytteion’dan Astyra’ ya Kültürel ...
Minik Umut Kütüphaneye ilk kitap bağışını yaptı Balıkesir Büyükşehir'den ’ Çocuklar Okusun Kütüphaneler Kitapla Dolsun' kampanyası
YEREL HABERLER Minik Umut Kütüphaneye ilk kitap bağışını ...
Sahilde dedektörle altın arıyor İnsanların denizde düşürüp kaybettiği ziynet eşyaları ve paraları detektör ile buluyor
YEREL HABERLER Sahilde dedektörle altın arıyor İnsanların denizde ...
Ünlü oyuncu Serhat Özcan’dan mutluluğa ilk adım
YEREL HABERLER Ünlü oyuncu Serhat Özcan’dan mutluluğa ilk adım
Gönen ve Susurluk çayları, Marmara'ya zehir taşıyor
YEREL HABERLER Gönen ve Susurluk çayları, Marmara'ya zehir taşıyor
Acılı aileler 'idam' istedi Balıkesir'de 16 yıl önce işlenen kuzen cinayetinde verilen müebbet ceza kararının ardından acılı aileler idam istedi Çocuklarının mezarı başında gözyaşı döken anneler yürekleri dağladı Ayşe Yıldırım: "İdamı benim gözümle görmem lazım" Hanife Karabacak: "Kızımın kokusunu toprağın altından duyuyorum"
YEREL HABERLER Acılı aileler 'idam' istedi Balıkesir'de 16 yıl önce ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.