Balıkesir’de sürücülere broşür çocuklara kırmızı düdük dağıtıldı

Burhaniye ilçesinde, Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri dahilinde düzenlenen uygulamada sürücülere uyarı broşürü dağıtılırken, çocuklara da kırmızı düdük hediye edildi. Saip Hoca Bulvarında düzenlenen uygulamaya İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş ile Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik ve trafik ekipleri katıldı.

Burhaniye’de Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri dahilinde düzenlenen uygulamada emniyet kemeri takmayan sürücüler uyarılırken, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik tarafından uyarı broşürleri dağıtıldı. Uygulama sırasında araçlarda bulunan çocuklara da kırmızı düdük dağıtıldı. Çocukların anne babalarını, kural ihlali yaptıklarında ikaz etmeleri istendi. Uygulamanın yurt genelinde eş zamanlı yapıldığını anlatan İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, sürücülerin trafik kuralları hakkında bilgilendirildiklerini ve uyarı broşürü dağıtıldığını söyledi. Müdür Dikmetaş, araçlarda bulunan çocuklara da kırmızı düdük hediye edildiğini anlatırken, çocukların kural hatası yapan anne ve babaları uyarmalarını istediklerini söyledi.

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