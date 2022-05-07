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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık Belediyesi’nden İŞKUR hizmet noktası

İHA

Ayvalık Belediyesi’nden İŞKUR hizmet noktası

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi ve İŞKUR arasında imzalanan protokol ile Ayvalık Belediyesi İŞKUR Hizmet Noktası’ndan İŞKUR hizmetlerine ulaşmak artık çok daha kolay bir hale getirildi. Ayvalık Belediyesi’nin Gazi Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı’ndaki 3 No’lu hizmet binasında Ayvalık Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İŞKUR hizmet noktasında, ihtiyaç sahiplerine çok sayıda alanlarda hizmet verilecek.
İmzalanan protokol ile Ayvalık Belediyesi ve İŞKUR arasında vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmetinin verileceğini duyuran Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Bu noktadaki görevli arkadaşımız, iş arayanların kaydını alacak veya güncelleyecek. Profile uygun açık işler sorgulanabilecek. İş başvuruları alınarak başvurular takip edilebilecek. İşgücü uyum programlarına başvuru yapmak ve takip etmek gibi işlemler yapılabilecek” dedi.
Başkan Ergin ayrıca, dileyen vatandaşlara, mesleki eğitim imkanları hakkında bilgi verileceğini hatırlatarak, işgücü yetiştirme kurslarına katılmak isteyenlerle, kendi işini kurmak isteyenlere ve dezavantajlı gruplara, danışmanlık hizmetlerinin verileceğini sözlerine ekledi.

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