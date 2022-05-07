Bandırma'da şüpheli ölüm

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Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Çınarlı Mahallesinde küçük İ.K. (2) camdan düşerek hayatını kaybetti.

İ.K, olay yerine gelen ambulansla Bandırma Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavisi sonrası Bursa Uludağ Hastanesine sevk edilen İ.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocuğun annesi Ö.P. (37) çocuğunun ölümünden kızının arkadaşı N.G.'nin (14) sorumlu olduğunu söyleyip kendisinden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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