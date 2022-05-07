Bandırma'ya bin 500 kişilik sosyal tesis

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde siyaset ve iş dünyası ilçenin en büyük sosyal amaçlı kullanılacak mekanın açılışında biraraya geldi.

Bandırma Livatya mevkiinde 12 dönüm arazi üzerine kurulan çok amaçlı kullanılacak mekanın açılışı Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ve mekan sahibi Sabri Külcü, Turgay Gacal, Sefer Durak ve Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan tarafından yapıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Tosun, "Sabri bey ile biz çok iyi tanışırız. Bandırma'da kendisiyle belediye meclis üyeliği yaptık. Burası Bandırma'da kendi kumsalı olan nadir alanlardan birisi. Burayı fark eden Sabri Külcü ve ortakları Sefer Durak ve Turgay Gacal, burada çok güzel bir projeye imza atmışlar. Bandırma 160 bini geçen nüfusu ile bölgenin lider İlçesi durumunda. İlçemizde bin 500 kişilik sosyal amaçlı kullanılan en büyük mekanı olduğunu düşünüyorum. Buranın Bandırma' ya en güzel hizmeti vereceğine yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

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