Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Bandırmaspor: 5

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Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Balıkesirspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor’a 51 mağlup oldu.



Maçtan Dakikalar

25. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Kerim Avcı’nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 01

29. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Keny, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 02

33. dakikada Balıkesirspor, serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Anıl Taşdemir, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.. 12

43. dakikada Bandırmaspor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Osmajic topu filelerle buluşturdu. 13

47. dakikada defansın arkasına sarkan Osmajic'in rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 14

59. dakikada Beykan’ın ceza sahasına ortasında kale önünde Osmajic meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 15





Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Muhammet Ali Mertoğlu xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Hüseyin Aylak xx

Balıkesirspor: Yasin Yiğit Berber xx, Sedat Dursun xx, Bosse Adam Cedric Kore xx, Ayberk Kaygısız xx, Güney Çelik Keleş xx, Batuhan İşçiler xx, Anıl Taşdemir xx (Berk Tosun dk. 72 x), Hüseyin Kayabey xx (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 57 x), İbrahim Halil Çolak xx (Nwankwo dk. 46 xx), Cumali Bişi xx, Peter Ambrose xx (Hasan Can Bingül dk. 72 x)

Yedekler: Yiğithan Kır, Alperen Erdinç, Doğa İşeri, Enes Karabulut, Oltion Bilallı, Bedirhan Kolkoparan

Teknik Direktör: Alaettin Hikmet Işık

Bandırmaspor: Hüseyin Koç xx, Cüneyt Köz xx, Dos Santos xx (Lokman Gör dk. 63 xx), Kerim Avcı xxx (Abdullah Balıkçı dk. 72 x), Keny xxx, Okan Alkan xx (Alpay Koldaş dk. 72 x), Mehmet Özcan xx, Michel Landel xx, Caner Cavlun xx (Süleyman Luş dk. 80 ?), Osmajic xxxx, Beykan Şimşek xx (Levent Ayçiçek dk. 80 ?)

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Berke Görgü, Jacob Adeede

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Anıl Taşdemir (dk. 33) (Balıkesirspor), Kerim Avcı (dk. 25), Keny (dk. 29), Osmajic (dk. 43 pen., 47 ve 59) (Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Halil İbrahim Çolak, Sedat Dursun, Cumali Bişi, Ayberk Kaygısız (Balıkesirspor), Okan Alkan (Bandırmaspor)

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