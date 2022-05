Bigadiç'te binlerce vatandaş festivalde bir araya geldi Bigadiç Et ve Süt Festivalinde vatandaşlar kavurmaya doydu

Balikesir’in Bigadiç ilçesinde bu yıl 6.’si gerçeklestirilen Et ve Süt Festivali, 6,7,8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Cevizli mevkiinde gerçekleştirilen festivalde kavurma, bulgur pilavı ikram edildi. Mehteren takımı, folklor ekibi, halk eğitim, ilk öğretim öğrencileri gösterilerini sergiledi.

Bigadiç 6. Et ve Süt Festivalinde düzenlenen Yöresel et yemekleri ve Sütlü tatlılar yarışmalarına Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu eşlik ederken ödüllerini takdim ettiler. En güzel buzağı, en güzel koç, en güzel kuzu, en güzel oğlak yarışmalarına ödül verildi. 60 bin vatandaşın katılmasıyla festival yoğun ilgi gördü.



Festivale Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir AK Parti Milletvekili MKYK üyesi Belgin Uygur, AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, AK Parti Milletvekili İsmail Ok, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İlçe Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Balıkesir İl alay jandarma komutanı Tarık Hekimoğlu, Alteylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Balıkesir İl Tarım müdürü Erkan Alkan, Stk temsilcileri, bitlik ve oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Cocuklara gün boyu pamuk şeker ikramında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.