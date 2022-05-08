Ayvalık’ta sebze ve meyvecilerle, Başkan Ergin anneleri unutmadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Anneler Günü nedeniyle Ayvalık Sebze ve Meyveciler, pazar günü kurulan Armutçuk semt pazarında alışveriş yapan annelere kırmızı güller dağıtarak nazik bir jest yaptı.

Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen ve ekibini bu anlamlı günde Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de yalnız bırakmadı.

4 bin adet kırmızı gülün dağıtıldığı etkinlikte hiç beklemedikleri bir anda kendilerine Belediye Başkanı Mesut Ergin ile Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen tarafından gül verilen anneler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Anneler Günü nedeniyle kendilerine yapılan nazik jestten duydukları memnuniyeti ifade eden anneler, Elmas Özmen ve Belediye Başkanı Mesut Ergin’e teşekkür etti.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm annelerin anlamlı gününü kutlayarak, “Annelerin hakkı ödenmez. Önce karnında taşıyor, sonra da yaşamı boyunca evlatlarını sırtında ve kalbinde taşıyor. Bu yüzden de annelerin hiçbir zaman hakları ödenmez. Bu duygularla başta annem ve eşim olmak üzere tüm annelerin bu özel gününü candan kutluyorum. Yüzlerindeki tebessüm asla eksik olmasın.” diye konuştu.

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