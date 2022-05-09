Minik kramponlar Altıeylül’de buluştu

Altıeylül Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün müşterek olarak düzenlediği İlkokullar arası Minik Kramponlar Futbol Bahar Turnuvası başladı.

Altıeylül Belediyesi, devam eden Gençlik Haftası etkinlikleri anlamında Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte İlkokullar Arası Minik Kramponlar Futbol Bahar Turnuvası’nı düzenleyerek Altıeylül’deki gençleri spora ve sağlıklı yaşama yönlendirirken bahar ayını da dolu dolu geçirmeleri için devletin diğer kurumlarıyla birlikte yoğun bir çalışmanın içerisine girdi. Altıeylül Belediyesi’nin Gümüşçeşme Mahallesi’nde hizmete sunduğu halı saha tesisinde başlayan İlkokullar Arası Minik Kramponlar Futbol Bahar Turnuvası’nda toplamda 11 takım yeşil sahada mücadele etmek için buluşacak. 913 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek turnuvanın finali ise 13 Mayıs Cuma günü yapılarak final kupası sahibiyle buluşacak.

Sporu, sporcuyu ve sağlıklı yaşamı destekliyorlar

Burhan Erdayı İlkokulu, Plevne İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Edip Gürcün İlkokulu, Fevzi Çakmak İlkokulu, Gaziosmanpaşa İlkokulu, Hasan Basri Çantay İlkokulu, Hatice Fahriye Eğinlioğlu İlkokulu, Mehmet Akif İlkokulu ve Namık Kemal İlkokulu arasında geçecek turnuvada gençleri bir araya getiren Altıeylül Belediyesi ve Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Gençlik Haftası etkinlikleri ile Altıeylül’de spora damgasını vurdu. Gerçekleşecek turnuva ile ilgili konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Gençlik Haftası etkinliklerimiz Altıeylül Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’müz ile birlikte ortaklaşa düzenlediğimiz etkinlerde gençlerimiz ile bir araya geleceğiz. Daha önce Gümüşçeşme Mahallemizde hizmete sunduğumuz halı sahada gerçekleştireceğimiz turnuvada mücadele edecek öğrenci kardeşlerime şimdiden başarılar dilerken spora, sporcuya ve sağlıklı yaşamı düstur edinmiş herkese imkânlar dâhilinde sonuna kadar destekçi olmaya devam edeceğimizi de söylemek istiyorum” dedi.

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