Çocuklar Başkan Yılmaz sayesinde mutluluğa pedal attılar

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 3 kardeşin bisiklet ve tablet hayallerini gerçekleştirerek yine yüzleri güldürdü. Bisikletlerine kavuşan kardeşler mutluluğa pedal çevirdi.

Balıkesir Karesi İlçesi’ne bağlı Yağcılar Kırsal Mahallesi’nde saha çalışmaları yürüten Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (Ne10) ekipleri 3 kardeşin videoya aldığı mesajlarını, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a ulaştırarak hayallerini gerçekleştirmelerini sağladı. Videoda; Akif ve Süleyman Karabat kardeşler “Yücel Amca mahallede herkesin bisikleti var. Bizim bisikletimiz yok. Bize vitesli bisiklet alır mısın” diye rica ederken kız kardeşleri Beray Karabat ise Başkan Yılmaz’dan tablet talebinde bulundu. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Başkan Yücel Yılmaz, yıllardır bisiklet özlemi çeken Akif ve Süleyman Karabat bisikletlerine, kız kardeş Beray’ın ise tabletine kavuşmasını sağladı. Babaanneleri Şengül Karabat ile birlikte Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipleri karşılayan çocuklar, “Başkanım sen bizi sevindirdin Allah da seni sevindirsin” diyerek duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kardeşler artık başkasının arkasından koşmayacaklar

Çocukların mutluğuna şahitlik eden Yağcılar Mahallesi Muhtarı Ramazan Bilir, “Akif ve Süleyman’ın bisikleti yoktu. Mahalledeki diğer çocuklarının hepsinin bisikleti var. Arkadaşlarının bisikletlerinin arkasından koşturuyorlardı. Sağ olsun Yücel Başkanımız gönderdiği bisikletlerle çocukların yüzünü güldürdü. Çok duygulandım, Allah razı olsun, teşekkür ederiz” dedi.

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