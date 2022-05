11. Uluslararası Ayvalık Tiyatro Festivali başlıyor

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Sanat Derneği (ASD) ve Ayvalık Kültür Sanat Derneği (AYKÜSAD) ortaklığıyla, Ayvalık Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen 11. Uluslar arası Ayvalık Tiyatro Festivali başlıyor.

Kültür Bakanlığı’nın katkı ve desteğiyle düzenlenen festival; yerel işletmelerin sponsorlukları ve gönüllü çalışanlarıyla 1115 Mayıs tarihleri arasında tiyatro severlerle buluşmaya hazırlanıyor. Beş gün boyunca devam edecek olan festival At Arabacılar Meydanı’ndan (Dr. Fazıl Doğan) saat 17.30’da kortej yürüyüşü ile başlayacak. Pandemi nedeniyle iki yıldır yapılamayan festivalin “Perde Açılıyor” sloganıyla bu yıl 11’incisi gerçekleştirilecek. Dokuz yerli tiyatro ekibinin yanı sıra, Özbekistan, Irak ve İran’dan katılan üç konuk ekibin yer aldığı festivalde çocuk oyunları, sokak performansları, atölye çalışmaları, söyleşiler, resim ve heykel sergileriyle şenlenecek.

Festivalin açılışı İstanbul Devlet Tiyatrosu’nca on yıldır kapalı gişe oynanan “Profesyonel” adlı oyunla, kapanışı ise Özbekistan Devlet Şehir Tiyatroları’nın “Ana” adlı oyunu ile yapılacak. Festival dahilinde, değerli oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep’e “Tiyatro Emek Ödülü” takdim edilecek.

Etkinlikler; Sanat Fabrikası, Vural Sineması Nejat Uygur sahnesi, ÇYDD Etkinlik merkezi ve Atölye Baykuş olmak üzere okullarda, meydan ve sokaklarda da sanatseverlerle buluşacak. Oyunlar ve etkinliklerle Ayvalık’ın her yerinde tiyatro severlere ulaşacak olan etkinlik için Sanat Fabrikası gişesi ve Biletiva’dan bilet temin edilebilecek.

