Altınkum gece pazarına düzenleme

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Balıkesir’in Edremit Belediyesi, yaz mevsiminde yoğun ilgi gören Altınkum Mahallesi’nde ki gece pazarını yeniden düzenliyor.

Edremit ilçesinde özellikle yaz mevsiminde yoğun ilgi gören yerlerden olan gece pazarları sezona hazırlanıyor. Altınkum Mahallesi’nde vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Altınkum gece pazarı alanında düzenleme ve yenileme çalışmaları başladı. Edremitliler’in ve tatil için kente gelenlerin yoğun ilgisi ile karşılanan gece pazarı alanında ki düzenlemeler kısa sürede bitirilerek yaz sezonu öncesinde pazar hizmete açılacak.

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