Trafoda elektrik akımına kapılan kişi öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafoda elektrik akımına kapılan kişi öldü

DHA

Trafoda elektrik akımına kapılan kişi öldü


Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Edremit ilçesinde kablo çalmak için trafoya girdiği ileri sürülen Ali Çolpan (26), elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Olay dün saat 21.00 sıralarında Edremit ilçesi Hekimzade Mahallesi'ndeki trafoda meydana geldi. Trafoda şiddetli bir patlama sesinin ardından elektriklerin kesilmesi üzerine mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi trafoya girdiğinde Çolpan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Çolpan´ın cenazesi, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cansız bedeninin yanında bir pense bulunan Ali Çolpan'ın, kablo çalmak için trafoya girdiği ve elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. 
Mahalle bakkalı Şakir Sarı, şiddetli bir patlama sesi duyduklarını belirterek, "Top patladı sandım. Orada gençler vardı. Onlar da sesten korktu, kaçtı. Sonra elektrikler kesildi. Hatta elektrik idaresini arayacaktım. Sonra polisler geldi. Ölen kişi dün de işyerime gelerek el feneri istemişti. Elinde de kurbağacık anahtarı ve pense vardı" dedi.
Olayın ardından Edremit´in 3 mahallesine yaklaşık 2 saat boyunca elektrik verilemedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Edremit Abdulkadir AYDINIŞIK
2022-05-10 00:27:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak öldü
YEREL HABERLER Girdiği trafoda elektrik akımına kapılarak öldü
Kepsut’ta kaya tırmanışı şenliği sona erdi
YEREL HABERLER Kepsut’ta kaya tırmanışı şenliği sona erdi
Altınkum gece pazarına düzenleme
YEREL HABERLER Altınkum gece pazarına düzenleme
11. Uluslararası Ayvalık Tiyatro Festivali başlıyor
YEREL HABERLER 11. Uluslararası Ayvalık Tiyatro Festivali başlıyor
Çaldıkları 32 oğlağı bir otomobile sığdıran hırsızlar Ayvalık polisinden kaçamadı
YEREL HABERLER Çaldıkları 32 oğlağı bir otomobile sığdıran hırsızlar ...
Balıkesirli sporcular milli takımda
YEREL HABERLER Balıkesirli sporcular milli takımda
Çocuklar Başkan Yılmaz sayesinde mutluluğa pedal attılar
YEREL HABERLER Çocuklar Başkan Yılmaz sayesinde mutluluğa pedal ...
Ayvalık’ta Belediye Tiyatrosu ilk oyunuyla büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Belediye Tiyatrosu ilk oyunuyla büyük ilgi ...
TCG Nusret Mayın Gemisi Bandırma’da
YEREL HABERLER TCG Nusret Mayın Gemisi Bandırma’da
Balıkesir’de Dünya Çölyak Gününe pastalı kutlama
YEREL HABERLER Balıkesir’de Dünya Çölyak Gününe pastalı kutlama
Karesi’de satranç heyecanı başlıyor
YEREL HABERLER Karesi’de satranç heyecanı başlıyor
Minik kramponlar Altıeylül’de buluştu
YEREL HABERLER Minik kramponlar Altıeylül’de buluştu
BAÜN Hastanesinde Personel kadrosu bin 344 oldu Hastanede 78 asistan doktor göreve başladı
YEREL HABERLER BAÜN Hastanesinde Personel kadrosu bin 344 ...
Karesi’de köy hayırları geleneği sürüyor
YEREL HABERLER Karesi’de köy hayırları geleneği sürüyor
Ayvalık’ta sebze ve meyvecilerle, Başkan Ergin anneleri unutmadı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta sebze ve meyvecilerle, Başkan Ergin ...
Bigadiç'te binlerce vatandaş festivalde bir araya geldi Bigadiç Et ve Süt Festivalinde vatandaşlar kavurmaya doydu
YEREL HABERLER Bigadiç'te binlerce vatandaş festivalde bir araya ...
Başkan Cankul şehit annelerinin gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Cankul şehit annelerinin gününü kutladı
Balıkesirspor-Bandırmaspor maçın ardından Alaeettin Hikmet Işık: “Yerel derbiyi kazanmak isterdik” Mustafa Gürsel: “Play-off öncesi moral depoladık”
YEREL HABERLER Balıkesirspor-Bandırmaspor maçın ardından Alaeettin ...
Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Bandırmaspor: 5
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 1 - Bandırmaspor: 5
'Çirkin Kral' kilosu 60 liradan satıldı
YEREL HABERLER 'Çirkin Kral' kilosu 60 liradan satıldı
Bandırma Doğa Mahallesinde binlerce kişiye hayır yemeği verildi
YEREL HABERLER Bandırma Doğa Mahallesinde binlerce kişiye hayır ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.