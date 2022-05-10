Karesili anne adaylarına doğum öncesi eğitim Karesi Belediyesi’nden “doğuma hazırlık kursu”

Karesi Belediyesi, Karesi İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte anne adayların “Doğuma Hazırlık Kursu” düzenleyecek. 3 hafta sürecek eğitimlerde anne adaylarına doğum öncesi, süreci ve eğitimi ile doğum sonu lohusalık dönemi eğitimleri verilecek.

Karesi Belediyesi anne adaylarına yönelik eğitimlerine bir yenisini daha ekliyor. 20172022 yılları arası 11 grup halinde toplam 345 anne adayına “Doğuma Hazırlık Kursu” düzenleyen Karesi Belediyesi yeni bir eğitime daha hazırlanıyor. 30 kişilik kontenjan ile sınırlı olan eğitimler için son başvuru tarihi 20 Mayıs olarak belirlenirken, eğitimler 25 Mayıs’ta başlayacak. Eğitimlerde 3 hafta süre ile anne adaylarına doğum öncesi, süreci ve eğitimi ile doğum sonu lohusalık dönemi hakkında bilgiler verilecek. Uzmanlar Elif Erkanlı ve Güldenur Kayabaşı tarafından verilecek eğitimler sonunda anne adaylarına hastane çıkışı, bebek battaniyesi ve ateş ölçer hediye edilecek. Başvurular ise 444 99 10 numaralı Çağrı Merkezi ve Beyaz Masalardan kabul edilecek.

Karesi’nin büyümesinde kadınların önemi büyük

Anne adaylarının sağlıklı bir gebelik geçirebilmeleri amacıyla eğitimler verdiklerini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Karesili kadınların toplumsal ve ekonomik refahlarının Karesi'nin ve Balıkesir'in büyümesinde önemli rol oynadığına dikkat çekti. "Kadınlarımızı eğitim ve sağlıkta geliştirmek birey olarak onları güçlendirmek, kendi yaşamlarıyla ilgili özgüven sahibi, hayatlarına karar veren eğitimli bireyler yapmak bizim en önemli hedefimizdir. Sağlıklı toplum, sağlıklı anne, sağlıklı ve huzurlu bir aile ile olabiliyor" dedi.

"Bilinçli anne demek; bilinçli toplum, iyi yetişmiş bir nesil demektir" diyen Başkan Orkan, "Her şeyin eğitim ile başladığı düşüncesinden yola çıkarak devam ettirdiğimiz bu projenin örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Projenin sürdürülebilir olmasını da önemsiyorum" şeklinde konuştu.

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