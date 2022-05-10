Domuz sürüsü tabiat parkına indi Domuzları gören vatandaşlar gözlerine inanamadı

Balıkesir'in doğayla iç içe olan tabiat parkı değirmen boğazı bu sefer vatandaşları değil yaban hayvanlarını ağırladı. Gündüz ailelerin mangal yakıp piknik yaptığı tabiat parkına inen onlarca domuz, yiyecek aradı. O anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Vatandaşların sıklıkla kullandığı tabiat parkı gece geç saatlerde yabani misafirlerini ağırladı, yabani hayvanların karnı aç olmasıyla insanların mangal yaptıkları yere kadar inen domuzlar vatandaşların çöpe attığı yemek artıklarıyla karınlarını doyurması gözlerden kaçmadı. Parkta bir süre zaman geçiren domuz sürüsü, gece karanlığında kayboldu. Sürüde bulunan domuz yavrularının çokluğu ise dikkat çekti.

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