Briç Milli takım oyuncusu Kandolu Burhaniye’ye geliyor

Burhaniye ilçesinde, briçte Güney Marmara Kulüpler Şampiyonası’nın hazırlıkları devam ederken, milli takım oyuncusu Dr.Özlem Kandolu’nun da katılacağı açıklandı. Şampiyonaya 7 ilden ekiplerin geleceğini anlatan Briç Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Uğur Tarhal, Dr.Özlem Kandolu’nunda yarışmaya katılacağını söyledi.

Burhaniye ilçesi, briçte Güney Marmara Kulüpler Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Şampiyonaya 7 ilden ekiplerin katılacağını anlatan Briç Federasyonu Balıkesir İl Temsilcisi Uğur Tarhal, “Burhaniye’de briç sporu çok seviliyor. Bu nedenle bu güne kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yaptık. 131415 Mayıs tarihlerinde de Güney Marmara Kulüpler Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız. Şampiyonaya milli takım oyuncusu Dr. Özlem Kandolu da katılacak. Şampiyonanın büyük ilgi göreceğine inanıyorum” dedi.

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