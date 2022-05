Burhaniye’de Sağlık Merkezi için imza töreni

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, yeni yapılacak Belediye Sağlık Merkezi için Nur Çakıroğlu Albak ile bağış protokolü imzalandı. Sağlık alanında yaptığı hizmetlerle Balıkesir'de öncü olan Burhaniye Belediyesi, ilçede kalıcı bir projenin daha hayata geçmesi için düğmeye bastı.

Eski otogar içerisinde bulunan ve Belediyeye bağlı olarak ücretsiz hizmet veren tabiplik binasının daha modern olarak faaliyet sunması adına yeni bir Sağlık Merkezi yapmak için kolları sıvayan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Nur Çakıroğlu Albak ile bağış protokolü imzaladı. Kocacami yanında eski Belediye binasının olduğu arsaya yapılması planlanan Sağlık Merkezi için Belediye Başkanlık makamında bir araya gelen Deveciler ve Çakıroğlu Albak, projede kullanılmak üzere yapılan bağışın protokolünü imzaladı. İmzalanan protokolde Sağlık Merkezinin ismi de "Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Ferit Çakıroğlu Sağlık Merkezi" olarak belirlendi. Daha önce de Burhaniye'de Belediye tarafından yapılan bir kreşe bağışta bulunan ve eski Burhaniye Belediye Başkanı Ferit Çakıroğlu'nun kızı olan Nur Çakıroğlu Albak, imza sonra Burhaniye'de yapılan her yatırımın ilçe halkına fayda sağladığını ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'de yaptığı konuşmada "Burhaniyemizde vatandaşlarımızın her alanda daha müreffeh bir yaşam sürmeleri adına yatırımlarımızı ona göre planlıyor ve çalışmalarımızı bu dahilinde yapıyoruz. Bu çalışmalarımızda bize her anlamda destek olan herkes, Burhaniye'nin gelişmesinde büyük bir rol alıyor. Ben bu kentte yaşayan hemşehrilerim adına size ve sizin gibi düşünen tüm bağışçılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni yapılacak olan Sağlık Merkezimizin Burhaniyelilere hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Kocacami mahallesinde eski belediye binasının olduğu alana yapılacak olan sağlık merkezi bodrum üstü 3 kat olarak yapılacak. Toplamda 736 m2 kapalı alana sahip olacak merkezde ücretsiz olarak reçete ve muayene hizmeti verilecek. Eski Garaj ’da bulunan Belediye Sağlık Merkezinin yeni yapılacak Sağlık Merkezine taşınacağı binada, 2 adet doktor, Psikolog, Fizyoterapist, Diyetisyen ile birlikte Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli hizmet verecek.

