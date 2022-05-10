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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dezavantajlı bireylerden resim sergisi

İHA

Dezavantajlı bireylerden resim sergisi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dezavantajlı bireyler tarafından açılan resim sergisi büyük ilgi gördü.
Bandırma Belediyesi ve Bandırma Engelime Renk Ver Yardımlaşma Spor Kulübü Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 'Özel Bireyler Resim ve El Sanatları Sergisi' Tunç Başaran Kültür Merkezinde açıldı. Sergi açılışında konuşan Belediye Meclis Üyesi Fatma Sibel Salı Karabacakoğlu, “Bugün engelleri aşmak adına çok güzel bir sergi açılışında bir aradayız. Çok özverili ve güzel bir çalışma sonucunda ortaya çıkan bu sergide emeği geçen herkesi kutluyorum. Herkesin potansiyel bir engelli adayı olduğu günümüzde hayatın bizi nerede bir engelle karşılaştıracağını bilmiyoruz. Özel bireyler olan çocuklarımızın sanatla buluşup harika eserlerini ortaya koyduğu sergimiz 15 Mayıs tarihlerine kadar açık kalacak. Herkesi bu harika sergiyi ziyaret edip çocuklarımızın ortaya koymuş olduğu eserleri görmeye davet ediyorum” dedi.
Konuşmadan ardından Bandırma Belediye Meclis Üyesi Fatma Sibel Salı Karabacakoğlu, Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat kursiyerlere katılım belgelerini takdim etti.

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