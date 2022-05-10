Büyükşehir’den, muhtarlara 'Medya okuryazarlığı' eğitimi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, medyayı kullanma, medya iletilerini doğru anlama, mesajlara karşı kontrollü olma ve zararlı içeriklerden kendisini koruyabilme yeteneği kazanmaları hedefiyle, Balıkesir genelinde görev yapan muhtarlara “Medya Okuryazarlığı” eğitimi veriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 20 ilçede görev yapan muhtarların tamamına “Medya Okuryazarlığı” eğitimi veriyor. Doç. Dr. Mustafa Sami Mencet ile Dr. Öğretim Üyesi Onur Öksüz tarafından verilen eğitimler; 14 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam edecek. Muhtarların; medyayı kullanma, medya iletilerini doğru anlama, mesajlara karşı kontrollü olma ve zararlı içeriklerden kendisini koruyabilme yeteneği kazanmasının hedeflendiği eğitimin sonunda sertifika da verilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın muhtarları çok önemsediğini ifade eden Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Elvan Bahar Göktepe, rutin olarak gerçekleştirdikleri hizmetlerin dışında muhtarların eğitimlerine de oldukça önem verdiklerini söyledi. Yeni medyada her bir kullanıcının aynı zamanda birer dağıtıcı pozisyonunda olması sebebiyle bilgi kirliğinin çok fazla yaşandığı medya ve sosyal medya mecralarının doğru kullanılarak iletişimin zararlarından arındırılmış bir biçimde vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasının sağlanması hedefiyle bu eğitimi planladıklarını belirten Göktepe, “Muhtarlarımızın eğitimi çok önemli. Dünya, artık eski dünya değil. Muhtarlarımızın toplumda bir adım önde olmalarını planlıyor ve bunu çok istiyoruz. Eğitimlerimiz bundan sonra da bütün hızıyla devam edecek” diye konuştu.

Eğitimlerde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Akif Şencan da muhtarları ziyaret ederek Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman muhtarların yanında olduğunu dile getirdi.

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