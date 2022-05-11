Ayvalık’ta 75 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, iki ayrı lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen toplam 75 göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık açıklarında Yunanistan unsurlarınca lastik botları patlatılarak Türk karasularına itilen 75 göçmen Ege Denizi’nde ölüme terk edildi.

Hemen harekete geçen ve olay yerine giden Sahil Güvenlik botları, göçmenleri kurtararak Cunda Adası’na getirdi.

Buradaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Göçmenlerin Balıkesir Göç İdaresi’ne teslim edilmesi bekleniyor.

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