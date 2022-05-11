Büyükşehir, şehre yeni spor sahaları kazandırıyor Büyükşehir semt spor sahalarını artırıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; gençlerin kendi semtlerinde rahatlıkla ve güvenle spor yapabilmeleri amacıyla hem şehre yeni spor sahaları kazandırıyor hem de mevcut olanları yeniliyor.

“Balıkesir Uluslararası Gençlik Modeli”ni hayata geçirerek gençlerin; enerjisini ve potansiyelini doğru değerlendirebilmeyi, şehri uluslararası gençlik çalışmaları konusunda bir merkez haline getirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Gençlik merkezlerinden spor tesislerine, bölgenin en büyük kütüphanesinden Espor Tesisine, teknoloji ve girişimcilik zirvelerinden kariyer buluşmalarına kadar gençlere yönelik yatırımlarını artırarak devam ettiren Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bulundukları semtte rahatlıkla spor yapabilmeleri amacıyla hem mevcut semt spor sahalarını yeniliyor hem de yenilerini kazandırıyor.

Spor sahaları yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla semt spor sahaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla; gençlerin daha iyi vakit geçirebilmesi ve spor aktivitelerini artırmak için planlamış olan park alanlarında, okul bahçelerinde, sahil düzenlemelerinde yapılan tespitler sonucunda il genelinde 2019 yılından bu yana; 19 adet yeni semt spor sahası inşa edildi. Bunun yanı sıra il genelinde mevcut 11 adet saha zemininden potasına ve kalesine kadar yenilerek gençlerin kullanıma açıldı.

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