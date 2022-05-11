Burhaniye’de kano sporu gelişiyor

Burhaniye ilçesinde, bahar aylarının gelmesi ile deniz mevsimi başlarken, kano sporu yapanların sayısı da arttı. Ören sahilinde kano sporu yapan Kaan Tuna, denizi çok sevdiğini söyledi.

Burhaniye’de mavi bayraklı Ören plajında deniz mevsimi başlarken, kano sporu yapanların sayısı da arttı. İstanbul’dan gelen 46 yaşındaki Kaan Tuna da, kano sporuna öncülük yaptı. Denizi çok sevdiğini anlatan Kaan Tuna, “Yazı Burhaniye de geçiriyorum. Özellikle Ören sahilini çok seviyorum. Her gün denize giriyorum. Bu arada oğlum Kerem Tuna ile birlikte kano sporu yapıyoruz. Kano sporu karın ve kol kaslarını geliştiriyor. Kısacası deniz bana sağlık kazandırıyor. Ören sahili ipek gibi kumu ve tarihi meşe ağaçları ile eşsiz bir yer. Herkes i Ören’e bekliyorum” dedi.

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