Burhaniye’de Briç Şampiyonası başlıyor

Burhaniye ilçesi, Briç Federasyonu 2022 Türkiye Kulüpler Şampiyonası Güney Marmara Bölge Elemelerine ev sahipliği yapıyor. 131415 Mayıs tarihlerinde Burhaniye Belediyespor Kulüp Tesislerinde yapılacak şampiyonaya 7 ilden yaklaşık 200 sporcunun katılması bekleniyor.

Burhaniye ilçesinde, briç sporu her geçen gün gelişirken, ilçe önemli bir etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Güney Marmara Bölge Elemelerine 7 ilden katılım olacağını anlatan Briç Federasyonu Balıkesir Temsilcisi Veteriner Hekim Uğur Tarhal, şampiyona için hazırlıkların tamamlandığını söyledi. İlçe de, briç sporunun geliştiğini anlatan İl Temsilcisi Uğur Tarhal, “Güney Marmara Bölge Elemelerine Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaelili, Sakarya ve Kütahya illerinden yaklaşık 200 sporcu katılacak. İlçemizden de Burhaniye Belediyespor, Kuzey Ege Spor Kulübü ve Körfez Eğitim ve Gelişim Spor Kulübü takımları yarışacak. Briç Türkiye finalleri de 611 Ağustos tarihinde Eskişehir de yapılacak. Şampiyonanın ilçemize hareket getireceğine inanıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.