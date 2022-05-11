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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta TOKİ 500 konutla start alacak

İHA

Ayvalık’ta TOKİ 500 konutla start alacak

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Toplu Konut İdaresi tarafından planlanan toplu konut projesi için start verildi. 500 konutla başlayacak olan projenin önümüzdeki yıllarda ihtiyaca göre yeni etaplarının da hayata geçirilmesi bekleniyor.
Projenin hayata geçirilmesi öncesinde; AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, AK Parti Ayvalık İlçe yöneticileriyle birlikte Ankara’da bir dizi temaslarda bulundular.
Ayvalık Devlet Hastanesi’nin bulunduğu Telemenler Mevkii’nde yaklaşık 400 dönüm arazi içinde yapılacak olan toplu konut projesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki ay açıklaması beklenilen "100 Bin Sosyal Konut Projesi” bünyesine alındığı bildirildi.
Projenin içeriğinde 500 konutun yanı sıra sosyal tesisler, spor ve eğitim alanlarının da yer alacağı gelen bilgiler arasında
Gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, amaçlarının Ayvalık’ta ihtiyacı olan ve sadece ilçede yaşayanları konut sahibi olabilmelerini sağlayabilmek olduğunu vurguladı.
Bu yönde TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile yaptıkları görüşmelerde bazı maddeleri şartnameye özellikle koydurduklarını kaydeden Ali Gür, “Bu yüzden de konut edinme şartları arasında başvuranın en az 3 yıl Ayvalık'ta ikamet ediyor olması, aile bireylerinde mevcut konut tapusu bulunmaması ve toplam hane geliri aylık 10 bin liranın altında olan vatandaşlarımız öncelikli olacaktır” dedi.
Son zamanlardaki Ayvalık'taki konut ve kira bedeli artışlarının astronomik hale dönmesi nedeniyle dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için yaptığımız çalışmalar da sona yaklaştık. Daha detaylı bilgi önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımız ve bakanlığımız tarafından yapılacaktır. Halkımıza hayırlısı olsun. Her şey daha güzel yaşanabilir Ayvalık içindir” diye konuştu.

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