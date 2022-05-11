Yaşlılarını merak edenler artık akıllı saat kullanacak Yerli ve milli olarak üretilecek akıllı saat, proje halinde dahi ilgi gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşlılarını merak edenler artık akıllı saat kullanacak Yerli ve milli olarak üretilecek akıllı saat, proje halinde dahi ilgi gördü

İHA

Yaşlılarını merak edenler artık akıllı saat kullanacak Yerli ve milli olarak üretilecek akıllı saat, proje halinde dahi ilgi gördü

Balıkesir'de alt yapısı hazırlanan aplikasyon (uygulama) ile özellikle yaşlıların hayatları yeni nesil akıllı saatlerle daha da kolaylaşacak. 'Acil panik', 'Hemşire çağrı' sistemini içeren akıllı saati yerli ve milli imkanlarla projesini hazırlayan ve üretim aşamasına getiren girişimci, özellikle anne ve babasını merak eden evlatların kapılarını çaldığını söyledi.
Balıkesir'de bir teknoloji şirketi, içinde acil çağrı ve hemşire çağrı butonları olan ve yeni nesil akıllı saatlerde kullanılabilecek uygulama geliştirdi. Proje aşaması süren çalışma ile özellikle yaşlıların nabız, şeker, tansiyon gibi ölçümleri saat üzerinden yapılarak gerektiğinde 'Acil' kodlu alarm vererek sağlık merkezlerine ulaşabilecek. Proje ile ilgili bilgi veren işletmenin sahibi Erdenay Karagöz, "Balıkesir Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Programlama Bölümünü bitirdikten sonra Yeditepe Üniversitesi STEM Mühendisliği Bölümü’nü bitirerek elektronik ve yazılım sektörüne atıldım. Faydalı neler üretebiliriz? Yüzde yüz Türk üretimi ile ne gibi faydalar sağlayabiliriz Türkiye'mize ve yaşadığımız ülkeye diye düşündük. Yazılım sektöründen elektronik sektörüne atıldık. Bununla beraber yaşlı bakım evlerine elektronik saat üretelim fikrinde yoğunlaştık. Arkadaşlarımızla beraber ekip olarak 6 aylık bir çalışmanın içindeyiz, Arge sürecini hala daha devam ettiriyoruz. Elektronik akıllı saat üretiyoruz, bu saat şu anda bakım evlerindeki yazılım aracılığıyla yaşlılarımızın koluna takılıyor. Bu koluna takılan yaşlılarımızdaki saatimiz tansiyon, şeker oranlarını tüm detaylı bir şekilde sağlıkla ilgili olan bölümlerini hemşirelere ve görevlilere yazılım üzerinden aktarabilecekleri bir sistemi içeriyor" dedi.
Karagöz, sistemi anlatarak, şu bilgileri paylaştı: "Tüm yaşlılar veya evinde yaşlı annesi, babası yakını olan bireyler bu saati taktıkları zaman bir yazılım aplikasyon yardımı ile tansiyonlarını, saat aralarındaki kalp ritim atışlarını ya da işte kalkıp egzersiz yapıp yapmadıklarını bunların hepsini yazılımımızın üzerinden otomatik olarak görebiliyorlar. Acil dediğimiz acil panik ve hemşire çağrı sistemi dediğimiz yazılımımızda da acil bir durum olduğunda bir tuşa basmalarıyla beraber direkt otomatik olarak merkeze bağlı bir yazılım ile hemşireye, doktora ya da aile yakınına bilgilendirme yapılıyor. Şu anda yaşlılarımızda deneme aşamasına geldik. Bu sistem daha da ilerleyen şekilde daha da yerli ve milli şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayvalık’ta TOKİ 500 konutla start alacak
YEREL HABERLER Ayvalık’ta TOKİ 500 konutla start alacak
Burhaniye’de kırsal yolları yenileniyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de kırsal yolları yenileniyor
Bandırma'da yılan paniği
YEREL HABERLER Bandırma'da yılan paniği
Havran’da hafızlık proje sınıfı yeniden açılıyor
YEREL HABERLER Havran’da hafızlık proje sınıfı yeniden açılıyor
Uyuşturucu ticaretiyle suçlanan `Ay Grubu´ elebaşı ve sevgilisi, lüks içinde yaşamış 
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretiyle suçlanan `Ay Grubu´ elebaşı ve ...
Burhaniye’de Briç Şampiyonası başlıyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de Briç Şampiyonası başlıyor
Burhaniye’de kano sporu gelişiyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de kano sporu gelişiyor
Burhaniye’ de minik öğrencilere temel trafik eğitimi
YEREL HABERLER Burhaniye’ de minik öğrencilere temel trafik eğitimi
Büyükşehir, şehre yeni spor sahaları kazandırıyor Büyükşehir semt spor sahalarını artırıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, şehre yeni spor sahaları ...
Balıkesir'de polis 11 yıl hapis cezası olan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 11 yıl hapis cezası olan şahsı ...
Balıkesir'de polisten asayiş ve kaçak akaryakıt operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten asayiş ve kaçak akaryakıt ...
Büyükşehir Belediye, enerjisini güneşten alacak Büyükşehir’de GES yatırımları sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye, enerjisini güneşten ...
Balıkesir merkezli kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir merkezli kaçak tütün operasyonu
Erdek Kaymakamı Atasoy’dan esnaf odalarına ziyaret
YEREL HABERLER Erdek Kaymakamı Atasoy’dan esnaf odalarına ziyaret
Gömeç’te 26 başpehlivan er meydanında kapıştı
YEREL HABERLER Gömeç’te 26 başpehlivan er meydanında kapıştı
Ayvalık’ta 75 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 75 göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı
(Görüntülü) BALIKESİR - &#039;10.5 DÜNYA BANDIRMALILAR GÜNÜ&#039; COŞKUYLA KUTLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BALIKESİR - '10.5 DÜNYA ...
1965 meşale aynı anda yandı 10.5 Dünya Bandırmalılar Günü Kutlandı
YEREL HABERLER 1965 meşale aynı anda yandı 10.5 Dünya Bandırmalılar ...
Bandırma’da engellilerin gününde tartışma
YEREL HABERLER Bandırma’da engellilerin gününde tartışma
Alkol alan genci uyardı diye bıçaklandı
YEREL HABERLER Alkol alan genci uyardı diye bıçaklandı
Uyuşturucu ticareti yapan `Ay Grubu´nun elebaşı yakalandı / Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan `Ay Grubu´nun elebaşı ...
BAÜN ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden İş Birliği protokolü
YEREL HABERLER BAÜN ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden İş ...
Bandırma'da Kadın Danışma Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Bandırma'da Kadın Danışma Merkezi açıldı
Uyuşturucu ticareti yapan `Ay Grubu´nun elebaşı yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yapan `Ay Grubu´nun elebaşı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.