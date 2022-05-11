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İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kuruluyor Edremit Belediye Meclisi toplandı

İHA

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kuruluyor Edremit Belediye Meclisi toplandı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi Mayıs ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın başkanlığında toplandı. Toplam 59 gündem maddesinin görüşülerek kara bağlandığı toplantıda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulmasına karar verildi. 2021 yılı Mali Yılı Bütçe ve Kesin Hesapları kabul edildi.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında yapılan toplantıda 5’i önergelerle gündeme alınan ek gündem olmak üzere toplam 59 madde görüşüldü.
Gündeme geçilmeden önce Edremit Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Av. Güven Akın ve yönetim kurulu üyeleri meclis üyelerine tanıtıldı. Vakıf Başkanı Güven Akın, yaptığı konuşmada Vakıf’ın kuruluş amacı ve hedefleri hakkında bilgilendirme yaptı. Edremit’e ilkokuldan başlayarak ortaokul ve lise kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti. Vakıfa destek çağrısında bulundu.
Gündem maddelerinde ilk olarak Edremit Belediyesi’nin 2021 yılı mali yılına ait Bütçe ve Kesin Hesapları görüşüldü. Mali Hizmetler Müdürü tarafından müdürlüklerin kesin hesapları ayrı ayrı olarak okundu. Yapılan görüşmelerin sonunda müdürlüklerin ayrı ayrı yapılan oylamaları sonucunda Edremit Belediyesi’nin 2021 yılına ait Bütçe ve Kesin Hesapları toplamda gelir 219 milyon 224 bin 453 lira, gider 229 milyon 972 bin 009 lira, borç ödeme 7 milyon 234 bin 009 lira olarak kabul edildi.
Edremit Belediyesi bünyesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulmasına karar verildi.
16. Edremit Yağlı pehlivan Güreşleri’nin 20 Mayıs tarihinde yapılmasına isminin Şehit Hamdibey Yağlı Pehlivan Güreşleri olarak değiştirilmesine ve karar verildi.
Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülerek meclise havalesi yapılan; 2022 yılında personel giderlerinde artışlar, artan maliyetler ve gelen talep doğrultusunda ek bütçeye ihtiyaç duyulması tahmin edildiğinden 2022 Mali yılına 110 milyon lira ek bütçesine eklenmesine karar verildi.
İmar ile ilgili konular İmar Komisyonu’na, diğer bazı gündem maddeleri de incelenmek üzere ilgili ihtisas komisyonlarına sevk edildi. Önceki toplantılarda komisyonlara sevk edilen ve komisyonlar tarafından incelenerek raporu meclise sunulan konularda görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıda toplam 59 gündem maddesi görüşüldü.
Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, alınan kararların hayırlı olmasını diledi. Toplantı belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

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