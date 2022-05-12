14 Yıl hapis cezası olan zanlı yakalandı

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Balıkesir'de polis ekipleri hakkında kesinleşmiş 14 yıl 4 ay hapis cezası olan zanlıyı yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında Nitelikli cinsel istismar suçundan 2019 yılından itibaren aranan ve hakkında toplam 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y. polis ekipleri tarafından yakalandı. G.Y. sevk edildiği adli makamlarca yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak, Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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