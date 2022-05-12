14 Yıl hapis cezası olan zanlı yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

14 Yıl hapis cezası olan zanlı yakalandı

İHA

14 Yıl hapis cezası olan zanlı yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri hakkında kesinleşmiş 14 yıl 4 ay hapis cezası olan zanlıyı yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında Nitelikli cinsel istismar suçundan 2019 yılından itibaren aranan ve hakkında toplam 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Y. polis ekipleri tarafından yakalandı. G.Y. sevk edildiği adli makamlarca yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak, Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli sporcu Aleyna Karaca, Fransa’da yarışacak
YEREL HABERLER Milli sporcu Aleyna Karaca, Fransa’da yarışacak
Burhaniye plajları düzenleniyor
YEREL HABERLER Burhaniye plajları düzenleniyor
Edremit Belediyesi’nde Filiz Uluç başkan vekili oldu
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi’nde Filiz Uluç başkan vekili oldu
Ayvalık’ta engellilerin askerlik heyecanı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta engellilerin askerlik heyecanı
Burhaniye’ de Pirge Bıçak Akademisi Eğitim Semineri
YEREL HABERLER Burhaniye’ de Pirge Bıçak Akademisi Eğitim Semineri
Bandırma Etispor, Bölgesel Amatör’e 'devam' dedi Bandırma Etispor Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek
YEREL HABERLER Bandırma Etispor, Bölgesel Amatör’e 'devam' ...
Başkan Yılmaz, Şehit yakınları ve Gazileri unutmuyor
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, Şehit yakınları ve Gazileri unutmuyor
Buğday üreticisi yağmur bekliyor
YEREL HABERLER Buğday üreticisi yağmur bekliyor
Karesi’de gençler için Bi’dolu etkinlik Karesi’de 19 Mayıs Bi’dolu kutlanacak
YEREL HABERLER Karesi’de gençler için Bi’dolu etkinlik Karesi’de 19 ...
Özel çocuklar gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Özel çocuklar gönüllerince eğlendi
Edremit’te Engelliler Haftasında anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Edremit’te Engelliler Haftasında anlamlı etkinlik
Bandırma'da trafik haftası kutlanıyor
YEREL HABERLER Bandırma'da trafik haftası kutlanıyor
Erdekli muhtarlara kadına şiddet semineri
YEREL HABERLER Erdekli muhtarlara kadına şiddet semineri
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kuruluyor Edremit Belediye Meclisi toplandı
YEREL HABERLER İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ...
Yaşlılarını merak edenler artık akıllı saat kullanacak Yerli ve milli olarak üretilecek akıllı saat, proje halinde dahi ilgi gördü
YEREL HABERLER Yaşlılarını merak edenler artık akıllı saat ...
Burhaniye’de silinen yaya çizgileri vatandaşları tedirgin etti
YEREL HABERLER Burhaniye’de silinen yaya çizgileri vatandaşları ...
Ayvalık’ta TOKİ 500 konutla start alacak
YEREL HABERLER Ayvalık’ta TOKİ 500 konutla start alacak
Burhaniye’de kırsal yolları yenileniyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de kırsal yolları yenileniyor
Bandırma'da yılan paniği
YEREL HABERLER Bandırma'da yılan paniği
Havran’da hafızlık proje sınıfı yeniden açılıyor
YEREL HABERLER Havran’da hafızlık proje sınıfı yeniden açılıyor
Uyuşturucu ticaretiyle suçlanan `Ay Grubu´ elebaşı ve sevgilisi, lüks içinde yaşamış 
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretiyle suçlanan `Ay Grubu´ elebaşı ve ...
Burhaniye’de Briç Şampiyonası başlıyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de Briç Şampiyonası başlıyor
Burhaniye’de kano sporu gelişiyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de kano sporu gelişiyor
Burhaniye’ de minik öğrencilere temel trafik eğitimi
YEREL HABERLER Burhaniye’ de minik öğrencilere temel trafik eğitimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.