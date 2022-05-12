Milli sporcu Aleyna Karaca, Fransa’da yarışacak

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü’nün milli sporcusu Aleyna Karaca, 1422 Mayıs 2022 tarihleri arasında, Fransa’da 70 ülkeden, 3 bin 500 sporcunun katılımıyla yapılacak ISF Gymnaside Atletizm Dünya Şampiyonası'nda yarışacak.

Fransa’dan da başarılı bir sonuçla dönmeyi amaçladığını belirten Aleyna Karaca, "İlkokul 3. sınıftan beri hem öğretmenim, hem antrenörüm olan Niyazi Gülhan ile birlikte aralıksız çalışıyoruz. Bugüne dek ulusal ve uluslararası yarışmalarda toplam 73 madalya kazandım. Antrenörümle birlikte ülkemizi ve bayrağımızı yurt dışında üç kez büyük bir gururla temsil ettik. Bu kez de Fransa’da, 70 ülkeye karşı ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" dedi.

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı ve Atletizm Milli Takım Antrenörü Niyazi Gülhan da, "Erdek’te dolu dolu 15 yılım geçti. Erdek’e geldiğimde, atletizm sporuyla uğraşan 4 çocuğumuz vardı. Bugün geldiğimiz noktadan gurur duyuyorum. Bu başarıda, kulübümüze katkı sağlayan herkesin payı vardır" diye konuştu.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ise, Fransa’da Türkiye'yi ve Balıkesir'i milli takım forması ile temsil edecek olan başarılı sporcu Aleyna Karaca’yı antrenman sahasında moral ve destek vermek için ziyaret ederek, başarılar diledi.

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