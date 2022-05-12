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Balıkesir'de orman yangınları için İHA'lar görev yapacak Balıkesir'de orman yangınlarına önlem toplantısı yapıldı

İHA

Balıkesir'de orman yangınları için İHA'lar görev yapacak Balıkesir'de orman yangınlarına önlem toplantısı yapıldı

Vali Hasan Şıldak başkanlığında Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran TB2 İHA’larının, yaptıkları hızlı tespitlerle bu mücadelede önemli bir rol aldığına değindi.
Balıkesir Öğretmenevinde yapılan toplantıda, orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler ve olabilecek yangınlarda yapılması gerekenler görüşüldü. Yeşil vatanın korunmasında koordineli bir şekilde yürütülecek mücadele için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran toplantıda yaptığı sunumda iklim değişikliğinin orman yangınları üzerinde oluşturduğu etki dolayısıyla, son 10 yılda yaşanan orman yangınlarının hatırı sayılır bir kısmının 2021 yılında gerçekleştiği bilgisini verdi. Buna göre yüzde 61’lik bir orman alanı kaybının geçtiğimiz yıl içerinde yaşanan yangınlardan kaynaklı olduğunu vurguladı. Müdür Kayıran 2021 yılında yaşanan yangınlarda yanan alanların aylara göre dağılımı hakkında bilgi verdi. Yangınla mücadelede 2022 yılında yapılan hazırlıklar ve alınan tedbirleri aktaran Kayıran, eğitim alan sivil afet ve yangın gönüllüleriyle alanda daha güçlü olunacağını belirtti. Balıkesir’in 2 adet helikopter ve 2 adet tanker uçakla yangınla daha etkili mücadele edeceğini sözlerine ekleyen Bölge Müdürü Kemal Kayıran TB2 İHA’larının, yaptıkları hızlı tespitlerle bu mücadelede önemli bir rol aldığına değindi.

Şıldak, “Ülkesini seven, ormanı ve ağacı sever”
Vali Şıldak toplantıda yaptığı konuşmada koordinasyon şemsiyesi altında bütün önleyici tedbirlerin alınacağını, öngörülebilir tehlikelerin ve riskli durumların bertaraf edileceğini vurguladı. Şıldak, “Alınacak önleyici tedbirleri, yangın esnasında ve sonrasında yapılacakları koordinasyon içinde yürütmeliyiz. Şu ana kadar ben Vali olarak Balıkesir’de iki yangın sezonu geçirdim. Her iki yılda yangın sayılarımız yüksek olmasına rağmen, yüksek bir alan kaybı olmadı. Ancak yangınlara müdahale çok hızlıydı ve tedbirlerimiz etkiliydi. Özellikle geçtiğimiz sezon ülkemizin pek çok noktasında tüm vatandaşlarımızı derinden üzen, geniş alanların tahrip olduğu yangınlar yaşadık. Duyarlılık noktasında vatandaşımız çok daha yüksek bir bilince sahip oldu. Çünkü ülkesini seven her insanın kalbinde, gönlünde orman sevgisi de, ağaç sevgisi de mevcuttur. Ayrıca vatan topraklarımız orman idaremizin başarılı çalışmalarıyla yeşil kalabiliyor. Bu çalışmaların dünya ortalamasının üzerinde bir performans olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Yanan alanların tekrar ağaçlandırılması çalışmaları da ülkemizde çok başarılı bir standart çerçevesinde yürütülüyor” şeklinde konuştu.
Geçen yıl yaşanan yangınlarda yaptığı tespitlere değinen Vali Şıldak, “Bizim geçen yıl yangın sayımız fazlaydı. Küçük yangınlardı, çok hızlı müdahalelerle bastırıldı. Bu müdahalelerde orman idaremiz, itfaiye teşkilatımız, jandarmamız ilk aksiyonu alıyor. Geçen yıl Kazdağlarında bir yangın olmuştu. Bu yangın bize farklı yönleriyle tecrübe kazandırdı. Koordinasyonun, yangın yönetiminin nasıl olduğu ya da nasıl olması gerektiği ve daha iyiye nasıl ulaşabiliriz noktasında çıkarımda bulunmamızı sağladı. Ülke genelindeki hassasiyet Balıkesir'de yüksek seviyede gerçekleşti. Gördük ki pek çok yangına köylülerimiz, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız canla başla müdahalede bulundular. Bazı yangınların başlangıç aşamasında, ekiplerimiz daha ulaşmadan yangını bastırdılar, önlediler. Jandarmamıza da caydırıcılık noktasında yaptıkları güzel faaliyetler için ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. AFAD'ın içinde olduğu proje sivil afet ve yangın gönüllülerimizin yetiştirilmesinde epey mesafe aldık. Bu yıl için bizim en büyük sermayemiz bu duyarlılık olacak ve mücadeleye devam edeceğiz” dedi.
Toplantının devamında orman yangınları ile mücadelede kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınması gereken tedbirler, görev ve sorumluluklar ile ilgili kurumlar arasında koordinasyonu gerektirecek konular ele alındı. Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonunda alınacak kararlar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

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