Çocuklara trafik eğitimi verildi Çocuklar akülü araba ve motorlarla trafiğe çıktı, kuralları öğrendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklara trafik eğitimi verildi Çocuklar akülü araba ve motorlarla trafiğe çıktı, kuralları öğrendi

İHA

Çocuklara trafik eğitimi verildi Çocuklar akülü araba ve motorlarla trafiğe çıktı, kuralları öğrendi

Trafik haftası sebebiyle düzenlenen ve Balıkesir Valisi Hasan Şıldak’ın da katıldığı etkinlikte çocuklara trafik eğitimi verildi. Çocuklar akülü araba ve motosiklet kullanarak trafik kuralları ile tanıştı.
Trafik Haftası açılış töreni Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Özellikle trafikte seyir halinde bulunan şoförlerin çoğunlukla telefon gibi dikkat dağıtıcı unsurlar yüzünden kazalara sebep verdiğine değinildi. Ayrıca şiir, kompozisyon, resim yarışmasında dereceye giren çocuklarla ve örnek şoförlere ödülleri de verildi.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, törende yaptığı konuşmada, “Yayalara yönelik beş adımda güvenli yaya trafiği sloganıyla bir kampanya başlatıldı. Biz de bunu Ramazan Bayramı içerisinde uyguladık. Yine bundan hemen önce, bayramınız kemerli olsun kampanyasıyla emniyet kemerine dikkat çekildi. Zaten bakıldığında kuralların çok da fazla sayıda olmadığı biliniyor. Yani can güvenliğini kurtaran asıl kurallar, emniyet kemeri, hız limitine uyma, hatalı şerit değiştirmeme, dikkati dağıtacak cep telefonu kullanımı gibi sigara içilmesi gibi. Dün yine bir yaya vatandaşımızı bir kaza sonucu kaybettik. Yani bunların arkası gelmiyor. Türkiye'de çok güzel gelişmeler de oluyor bu alanda. Her alanda olduğu gibi trafik bilinçlenmesi konusunda da güzel gelişmeler oluyor. Şimdi çocuklarımızın aslında burada bulunması dediğim gibi güç veriyor. Onları biraz sonra da göreceğiz etkinliklerde. Bize mesaj verecekler. Yani baba, anne direksiyonda eğer hata yapıyorsa, çok umursamıyorsa çocukta böyle yetişebilir. Bir bütün halinde bunları öyle değerlendirmek lazım. Eğitimle seviyesiyle, bilinç seviyesiyle alakalı şeyler. Ama ülkemiz bu gelişimleri sağlıyor. Pek çok sivil toplum kuruluşumuz bu alanda önemli çalışmalar yapıyor. Tıpkı uyuşturucuyla mücadelede olduğu gibi bu işte sadece polisimizin, jandarmamızın güvenliğimizin işi değil, bütün toplumun işi. Toplum olarak bu konuya sahip çıkarsak, gelişmek istersek, trafik konusunda evet gelişiriz. Kazalarımızı azaltırız ve kayıplarımızı, yaralanmaları önleriz diye düşünüyorum. Trafik haftamız kutlu olsun. Farkındalık oluşturma adına yaptığımız çalışmalar sonuç versin diyorum” dedi.
Törene Vali Şıldak'ın yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Garnizon ve 9. Ana Jet Üssü Komutanı Ergin Dinç katıldı.
Konuşmaların ardından Trafik Eğitim Alanında çocuklarla vakit geçiren Hasan Şıldak, parkı da inceledi. Çocuklar ise akülü araç ve motosikletlere binerek hem araç kullandı, hem de trafik kurallarını öğrendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de orman yangınları için İHA'lar görev yapacak Balıkesir'de orman yangınlarına önlem toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de orman yangınları için İHA'lar görev ...
Büyükşehir’in İtfaiye erleri her daim hazır
YEREL HABERLER Büyükşehir’in İtfaiye erleri her daim hazır
Milli sporcu Aleyna Karaca, Fransa’da yarışacak
YEREL HABERLER Milli sporcu Aleyna Karaca, Fransa’da yarışacak
14 Yıl hapis cezası olan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER 14 Yıl hapis cezası olan zanlı yakalandı
Burhaniye plajları düzenleniyor
YEREL HABERLER Burhaniye plajları düzenleniyor
Edremit Belediyesi’nde Filiz Uluç başkan vekili oldu
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi’nde Filiz Uluç başkan vekili oldu
Ayvalık’ta engellilerin askerlik heyecanı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta engellilerin askerlik heyecanı
Burhaniye’ de Pirge Bıçak Akademisi Eğitim Semineri
YEREL HABERLER Burhaniye’ de Pirge Bıçak Akademisi Eğitim Semineri
Bandırma Etispor, Bölgesel Amatör’e 'devam' dedi Bandırma Etispor Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek
YEREL HABERLER Bandırma Etispor, Bölgesel Amatör’e 'devam' ...
Başkan Yılmaz, Şehit yakınları ve Gazileri unutmuyor
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, Şehit yakınları ve Gazileri unutmuyor
Buğday üreticisi yağmur bekliyor
YEREL HABERLER Buğday üreticisi yağmur bekliyor
Karesi’de gençler için Bi’dolu etkinlik Karesi’de 19 Mayıs Bi’dolu kutlanacak
YEREL HABERLER Karesi’de gençler için Bi’dolu etkinlik Karesi’de 19 ...
Özel çocuklar gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Özel çocuklar gönüllerince eğlendi
Edremit’te Engelliler Haftasında anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Edremit’te Engelliler Haftasında anlamlı etkinlik
Bandırma'da trafik haftası kutlanıyor
YEREL HABERLER Bandırma'da trafik haftası kutlanıyor
Erdekli muhtarlara kadına şiddet semineri
YEREL HABERLER Erdekli muhtarlara kadına şiddet semineri
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kuruluyor Edremit Belediye Meclisi toplandı
YEREL HABERLER İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ...
Yaşlılarını merak edenler artık akıllı saat kullanacak Yerli ve milli olarak üretilecek akıllı saat, proje halinde dahi ilgi gördü
YEREL HABERLER Yaşlılarını merak edenler artık akıllı saat ...
Burhaniye’de silinen yaya çizgileri vatandaşları tedirgin etti
YEREL HABERLER Burhaniye’de silinen yaya çizgileri vatandaşları ...
Ayvalık’ta TOKİ 500 konutla start alacak
YEREL HABERLER Ayvalık’ta TOKİ 500 konutla start alacak
Burhaniye’de kırsal yolları yenileniyor
YEREL HABERLER Burhaniye’de kırsal yolları yenileniyor
Bandırma'da yılan paniği
YEREL HABERLER Bandırma'da yılan paniği
Havran’da hafızlık proje sınıfı yeniden açılıyor
YEREL HABERLER Havran’da hafızlık proje sınıfı yeniden açılıyor
Uyuşturucu ticaretiyle suçlanan `Ay Grubu´ elebaşı ve sevgilisi, lüks içinde yaşamış 
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretiyle suçlanan `Ay Grubu´ elebaşı ve ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.